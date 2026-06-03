AFCAT 2 2025 मेरिट लिस्ट जारी, 744 उम्मीदवारों को मिली जगह, ऐसे करें अपना नाम चेक

AFCAT 2 2025 Merit List Released: भारतीय वायु सेना (IAF) ने AFCAT 2 2025 परीक्षा की बहुप्रतीक्षित मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यह सूची उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है, जिन्होंने एयर फ़ोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है और जून 2026 में शुरू होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए योग्य हैं.

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अब अपना नाम, रैंक और चयन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. इस बार कुल 744 अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों में मेरिट सूची में स्थान मिला है.

744 उम्मीदवारों को मिला मेरिट लिस्ट में स्थान

जारी सूची के अनुसार AFCAT पुरुष श्रेणी में 380 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि महिला श्रेणी में 226 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है. इसके अलावा AE ब्रांच के 106 उम्मीदवार, NCC स्पेशल एंट्री के 23 और सर्विस एंट्री कमीशन के 9 उम्मीदवारों का नाम भी सूची में शामिल है. हालांकि, भारतीय वायु सेना ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का अर्थ अंतिम चयन नहीं है. उम्मीदवारों का अंतिम चयन मेडिकल फिटनेस, मेरिट रैंक और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा.

इन उम्मीदवारों ने हासिल की टॉप रैंक

इस वर्ष AFCAT पुरुष श्रेणी में आलोक सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं महिला श्रेणी में महकप्रीत कौर ने शीर्ष रैंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. AE ब्रांच में सौरभ सैनी पुरुष वर्ग में और सुहानी महिला वर्ग में पहले स्थान पर रहीं. NCC स्पेशल एंट्री श्रेणी में राहुल कुमार और रिद्धि मल्होत्रा ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. वहीं सर्विस एंट्री कमीशन श्रेणी में प्रदीप कुमार ने पहला स्थान हासिल किया.

AFCAT 2 2025 Merit List ऐसे करें चेक

AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं.

होमपेज के “What’s New” सेक्शन में जाएं.

“ORDER OF MERIT OF ALL AFSB RECOMMENDED CANDIDATES: Jun 26 Course(s)” लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी.

Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें.

भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

अंतिम चयन पर रहेगी सभी की नजर

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाहें अंतिम चयन प्रक्रिया पर टिकी हैं. मेडिकल परीक्षण और सीटों की उपलब्धता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय वायु सेना में अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा.