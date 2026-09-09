AFCAT 02 2026 रिजल्ट afcat.edcil.co.in पर जारी, ऐसे आसानी से करें चेक

AFCAT 02 2026 Result Declared: इंडियन एयर फोर्स ने AFCAT 02/2026 लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है. अगस्त में आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोर और क्वालिफिकेशन स्टेटस AFCAT कैंडिडेट पोर्टल afcat.edcil.co.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण का रास्ता भी साफ हो गया है.

AFCAT 02/2026 परीक्षा 8 अगस्त 2026 को फ्लाइंग ब्रांच के साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल ब्रांच में भर्ती के लिए आयोजित की गई थी. इस भर्ती के तहत NCC Special Entry और GATE Score Entry से जुड़े अवसर भी शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों के लिए कोर्स जुलाई 2027 में शुरू होने वाला है.

इसके अलावा जो भी उम्मीदवार AFCAT 2026 के लिए शामिल हुए थे, वे सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com/EForms के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

AFCAT 02 2026 Result में क्या देखें?

उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से AFCAT पोर्टल पर लॉगिन कर व्यक्तिगत रिजल्ट देख सकते हैं. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्रदर्शन, क्वालिफिकेशन स्टेटस और लागू कट-ऑफ से संबंधित जानकारी मिल सकती है. AFCAT लिखित परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है. इस भर्ती के तहत संबंधित ब्रांच में कुल 379 पदों की घोषणा की गई है. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगे Air Force Selection Board यानी AFSB प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

ऐसे चेक करें AFCAT 02/2026 रिजल्ट

AFCAT Candidate Portal की आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं.

अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

AFCAT 02/2026 Result सेक्शन पर क्लिक करें.

अपना स्कोरकार्ड और क्वालिफिकेशन स्टेटस देखें.

रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

GATE Score Entry का कट-ऑफ भी जारी

AFCAT 02/2026 के साथ GATE Score Entry के लिए निर्धारित कट-ऑफ भी जारी किया गया है. निर्धारित न्यूनतम GATE स्कोर पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों को AFCAT लिखित परीक्षा के बिना AFSB चरण के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. संबंधित उम्मीदवार पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्टेटस और आगे की प्रक्रिया देख सकते हैं.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को AFSB असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा. AFSB में सफल और बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा. इसके बाद भर्ती के सभी लागू चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार AFSB प्रक्रिया अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और मेडिकल टेस्ट नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच आयोजित होने की उम्मीद है. अंतिम मेरिट लिस्ट 1 जून 2027 को जारी होने की संभावना है, जबकि प्रशिक्षण जुलाई 2027 से शुरू होगा. उम्मीदवारों को AFSB सीट चयन, कॉल लेटर, रिपोर्टिंग और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए AFCAT पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए.