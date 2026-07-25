ACP Vs ASP: पुलिस विभाग के दो अहम पद, लेकिन जिम्मेदारियां, नियुक्ति का तरीका है अलग, कौन है ज्यादा ताकतवर?

ACP vs ASP: भारत की पुलिस व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती है, जहां हर अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां अलग होती हैं. इन्हीं महत्वपूर्ण पदों में Assistant Commissioner of Police (ACP) और Assistant Superintendent of Police (ASP) शामिल हैं. अक्सर लोग इन दोनों रैंकों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके कार्यक्षेत्र, नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं.

अगर आप सिविल सेवा या पुलिस सेवा में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ACP और ASP के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है.

ACP और ASP का पूरा नाम

ACP (Assistant Commissioner of Police) – असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस

ASP (Assistant Superintendent of Police) – असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस

दोनों अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति और कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं.

ACP कैसे बनते हैं?

ACP बनने के दो प्रमुख रास्ते होते हैं. पहला, राज्य लोक सेवा आयोग (State PSC) के माध्यम से डिप्टी एसपी (DSP) के रूप में भर्ती होकर अनुभव और पदोन्नति के बाद ACP बनाया जाता है. दूसरा, कुछ राज्यों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पदनाम के रूप में ACP की नियुक्ति की जाती है. ACP आमतौर पर शहरों में कार्यरत होते हैं और उनके अधीन कई पुलिस थानों का संचालन होता है.

ASP बनने की प्रक्रिया

ASP का पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का प्रारंभिक फील्ड पोस्टिंग रैंक माना जाता है. UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद चयनित IPS अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा होने पर ASP के रूप में नियुक्त किया जाता है. यह पद अधिकारियों को जिला पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

ACP और ASP की जिम्मेदारियां

दोनों अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन का प्रभावी संचालन करना है.

ACP की प्रमुख जिम्मेदारियां

अपने क्षेत्र के पुलिस थानों की निगरानी करना.

अपराध नियंत्रण और जांच की समीक्षा करना.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करना.

वीआईपी सुरक्षा और विशेष अभियानों की निगरानी करना.

ASP की प्रमुख जिम्मेदारियां

जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाना.

गंभीर मामलों की निगरानी और जांच का नेतृत्व करना.

पुलिस बल के संचालन और प्रशिक्षण में सहयोग देना.

जिला पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशन में प्रशासनिक कार्य संभालना.

ACP vs ASP: क्या है सबसे बड़ा अंतर?

ACP और ASP दोनों ही प्रतिष्ठित पद हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर उनकी भर्ती प्रक्रिया और कैडर में है. ASP सीधे UPSC के माध्यम से चुने गए IPS अधिकारी होते हैं, जबकि ACP आमतौर पर राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नति के जरिए या कमिश्नरेट प्रणाली में नियुक्त किए जाते हैं. ASP का करियर आगे चलकर SP, DIG, IG, ADG और DGP जैसे वरिष्ठ IPS पदों तक पहुंच सकता है. वहीं ACP भी पदोन्नति के माध्यम से DCP और अन्य वरिष्ठ पदों तक पहुंच सकते हैं, जो संबंधित राज्य की सेवा संरचना पर निर्भर करता है.

वेतन और सुविधाएं

ACP और ASP दोनों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार आकर्षक वेतन मिलता है. वेतन के अलावा सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा स्टाफ, चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. वास्तविक वेतन राज्य, सेवा अवधि और पदस्थापना के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

कौन सा पद अधिक प्रभावशाली है?

यह कहना सही नहीं होगा कि ACP या ASP में से कोई एक हमेशा अधिक शक्तिशाली होता है. दोनों पदों की शक्तियां उनके कार्यक्षेत्र, राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती हैं. हालांकि, ASP एक IPS अधिकारी होने के कारण अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा होता है और उसके लिए उच्च स्तर तक पदोन्नति के व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं. वहीं ACP शहरी पुलिस व्यवस्था में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं.

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