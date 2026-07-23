AAI Vacancy: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी की भरमार, इस दिन से आवेदन शुरू, 180000 है मंथली सैलरी

AAI Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है. AAI ने विभिन्न विभागों में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 389 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट aai.aero के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन केवल AAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

AAI Recruitment 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 389 रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है.

मैनेजर: 260 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव: 129 पद

मैनेजर के पद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस, आर्किटेक्चर, लॉ, फायर सर्विसेज, ऑपरेशन्स, कमर्शियल, कॉर्पोरेट प्लानिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैसे विभागों में उपलब्ध हैं. सबसे अधिक 145 पद मैनेजर (सिविल इंजीनियरिंग) के लिए हैं, जबकि 79 पद जूनियर एग्जीक्यूटिव (ऑपरेशन्स) के लिए आरक्षित हैं.

योग्यता और आयु सीमा

मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के साथ कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है. जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है.

आयु सीमा

मैनेजर: अधिकतम 32 वर्ष

जूनियर एग्जीक्यूटिव: अधिकतम 27 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

सैलरी और सुविधाएं

AAI में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा.

मैनेजर: 60000 से 180000 प्रतिमाह

जूनियर एग्जीक्यूटिव: 40000 से 140000 प्रतिमाह

AAI के अनुसार, मैनेजर का अनुमानित वार्षिक CTC लगभग 21 लाख और जूनियर एग्जीक्यूटिव का लगभग 14 लाख होगा. इसके अलावा विभिन्न भत्ते और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. मैनेजर पदों के लिए CBT में सफल उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू में शामिल होना होगा. वहीं मैनेजर (फायर सर्विसेज) के अभ्यर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी पास करना होगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

AAI ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

सरकारी क्षेत्र में आकर्षक वेतन, बेहतरीन करियर ग्रोथ और प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का अवसर चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए AAI Recruitment 2026 एक शानदार मौका है. आवेदन शुरू होते ही समय पर फॉर्म भरें और CBT की तैयारी अभी से शुरू कर दें.

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