AAI Bharti: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी की बहार, आज से आवेदन शुरू, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

AAI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने भर्ती का बड़ा मौका दिया है. AAI ने विभिन्न मैनेजर और जूनियर एक्जीक्यूटिव पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस अभियान के तहत कुल 389 रिक्तियां भरी जानी हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट aai.aero के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

AAI की इस भर्ती में इंजीनियरिंग, फाइनेंस, IT, कानून, ऑपरेशंस, आर्किटेक्चर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े पद शामिल हैं. रिक्तियों में Manager (Civil Engineering) के सबसे ज्यादा 145 पद हैं. इसके अलावा Junior Executive (Operations) के 79 और Junior Executive (Finance) के 36 पद शामिल हैं.

अन्य प्रमुख पदों में मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), मैनेजर (फाइनेंस), मैनेजर (IT), मैनेजर (आर्किटेक्चर), मैनेजर (फायर सर्विसेज़), मैनेजर (ऑपरेशन्स), मैनेजर (कमर्शियल), जूनियर एग्जीक्यूटिव (लॉ) और जूनियर एग्जीक्यूटिव (सर्वे और कार्टोग्राफी) शामिल हैं.

इन पदों पर होगी बहाली

मैनेजर (सिविल इंजीनियरिंग)- 145 पद

मैनेजर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)- 16 पद

मैनेजर (फाइनेंस)- 34 पद

मैनेजर (IT)- 5 पद

मैनेजर (आर्किटेक्चर)- 4 पद

मैनेजर (लॉ)- 2 पद

मैनेजर (फायर सर्विसेज़)- 14 पद

मैनेजर (ऑपरेशन्स)- 28 पद

मैनेजर (कमर्शियल)- 9 पद

मैनेजर (कॉर्पोरेट प्लानिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज़)- 1 पद

मैनेजर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन)- 2 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस)- 36 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (लॉ)- 6 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (ऑपरेशन्स)- 79 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (सर्वे और कार्टोग्राफी)- 8 पद

कुल पदों की संख्या- 389

AAI Recruitment 2026 के लिए योग्यता क्या है?

अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग निर्धारित की गई है. संबंधित पदों के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BE, BTech, MBA, CA अथवा निर्धारित अन्य योग्यता होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आपके दिए विवरण के अनुसार मैनेजर लेवल के पदों के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है.

कैसे होगा AAI भर्ती 2026 में चयन?

उम्मीदवारों का चयन पद के अनुसार विभिन्न चरणों के जरिए किया जाएगा. इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण (PMT), ड्राइविंग टेस्ट, शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण और साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं. अंतिम चयन संबंधित पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के आधार पर होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

AAI Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

AAI Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

AAI Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं. इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक खोलें. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें. इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें. आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने पद की योग्यता और अन्य शर्तें जरूर जांचें.

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