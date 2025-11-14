Live

BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट

🕒 Updated: November 14, 2025 07:31:13 AM IST

BY-Election Results 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी. यहां भी सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी. जम्मू-कश्मीर में दो और पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम में एक-एक विधानसभा सीट के रिजल्ट आने हैं.

By-Election Result Live 2025
By-Election Result Live 2025
BY-Poll Results 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी. यहां भी सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी.

Live Updates

  • 07:28 (IST) 14 Nov 2025

    By-Election Result LIVE: नगरोटा सीट पर किसके बीच मुकाबला

    जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पर पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी. यहां पर मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है. 

  • 06:24 (IST) 14 Nov 2025

    BY-Election Results 2025 LIVE: जम्मू-कश्मीर उपचुनाव के भी आएंगे रिजल्ट

    जम्मू-कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. गांदरबल की सीट को उन्‍होंने बरकरार रखा और बडगाम से इस्‍तीफा दे दिया, जिसके बाद यहां पर मतदान हुआ. इस सीट का रिजल्ट भी आज आएगा. 

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट
BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट
BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट
BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट