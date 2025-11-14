BY-Election Results 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब-झारखंड सहित इन राज्यों के उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, जानें- अब तक का सबसे ताजा अपडेट

BY-Election Results 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी. यहां भी सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी. जम्मू-कश्मीर में दो और पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम में एक-एक विधानसभा सीट के रिजल्ट आने हैं.
जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पर पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी. यहां पर मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है.
जम्मू-कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. गांदरबल की सीट को उन्होंने बरकरार रखा और बडगाम से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहां पर मतदान हुआ. इस सीट का रिजल्ट भी आज आएगा.