Buxar Chunav Result 2025 LIVE: बक्सर में कौन मारेगा बाजी? संजय कुमार तिवारी या आनंद मिश्रा, आज हो जाएगा फैसला

Buxar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है. हर किसी को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है. वहीं आज यानी 14 नवंबर को ही परिणाम घोषित होने हैं. ऐसे में बक्सर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. 11 नवंबर 2025 को मतदान समाप्त हो गया है और उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है. इस प्रतिष्ठित सीट पर हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. जानकारी के मुताबिक, इस बार कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी मैदान में हैं जो यहां से विधायक रह चुके हैं, वहीं बीजेपी से आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में खड़े हैं. जानिए कौन जीत रहा है और कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है. पल-पल की ताज़ा अपडेट के लिए आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

bihar election news