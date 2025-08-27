Home > व्यापार > UPI Transaction: गलती से किसी अन्य खाते में भेज दें पैसा तो क्या करें? यहां जानें पूरी डिटेल

UPI Transaction: गलती से किसी अन्य खाते में भेज दें पैसा तो क्या करें? यहां जानें पूरी डिटेल

How to get UPI money refund: अगर आप गलती से किसी अन्य खाते या मोबाइल नंबर में पैसा भेज देते हैं तो, उसको कैसे वापस प्राप्त करें। आइए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 27, 2025 14:01:58 IST

UPI Transaction (गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन का पैसा कैसे वापस पाएं)
UPI Transaction (गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन का पैसा कैसे वापस पाएं)

Wrong UPI transaction money back: यूपीआई (UPI) के आने से पेमेंट बहुत आसान हो गया है। हम सिर्फ मोबाइल नंबर या QR कोड स्कैन करके किसी को भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं। लेकिन हम सभी ने कभी न कभी ये समस्या जरूर फेस की होगी कि कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। जैसे गलत नंबर डालना, एक शून्य जोड़ना/घटाना या गलत खाते में पैसे भेज देना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ये पैसे वापस मिल सकते हैं? और अगर हां तो कैसे वापस मिलेंगे? .अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो चिंता न करें आज हम आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे।

कैसे मिलेगा पैसा वापस?

अगर आपने गलती से गलत नंबर या खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले अपना UPI ऐप Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM UPI खोलें। यहां ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर डिटेल देखें। पैसे किस खाते में गए हैं, इसकी जांच करें। पेमेंट का ट्रांजेक्शन आईडी और UTR नंबर नोट कर लें। इसके बाद तुरंत UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। आपको बता दें कि, हर UPI ऐप में हेल्प या कस्टमर सपोर्ट का विकल्प होता है। आप वहां जाकर गलत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, आप ट्रांजेक्शन आईडी डालकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप की टीम प्राप्तकर्ता बैंक से संपर्क करके पैसे वापस पाने की कोशिश करती है।

अपने बैंक से करें संपर्क

अगर आपको ऐप पर कोई समाधान नहीं मिलता है, तो सीधे अपनी बैंक शाखा में जाएं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। बैंक को ट्रांजेक्शन आईडी और तारीख बताएं। बैंक गलत भुगतान को वापस करने के लिए प्राप्तकर्ता बैंक को अनुरोध भेजेगा।

NPCI में दर्ज करें शिकायत

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, UPI का संचालन NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा किया जाता है। अगर आपको बैंक और ऐप, दोनों से मदद नहीं मिलती है, तो आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर रकम बड़ी है, तो आप नजदीकी पुलिस साइबर क्राइम सेल में शिकायत कर सकते हैं। आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शन आईडी और ऐप की जानकारी होनी चाहिए। पुलिस और बैंक मिलकर पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं।

पैसे भेजने से पहले हमेशा अकाउंट नंबर/मोबाइल नंबर की दोबारा जांच करें। क्यूआर कोड स्कैन करते समय, यह जरूर देख लें कि प्राप्तकर्ता का नाम सही है या नहीं। अगर गलती से पैसे भेज दिए जाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें। देरी करने से पैसे वापस मिलना मुश्किल हो सकता है।

