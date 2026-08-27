Wrong UPI Payment: एक गलती और दूसरे के खाते में पहुंच गए हजारों रुपये? ऐसे करें पैसे वापस पाने की कोशिश

Wrong UPI Payment: आज के समय में UPI ने पैसे भेजने और पेमेंट करने का तरीका बेहद आसान बना दिया है. ग्रामीण इलाकों से लेकर मेट्रो सिटीज तक सभी जगहों पर लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं. कुछ ही सेकंड में मोबाइल नंबर, UPI ID या QR कोड के जरिए हजारों रुपये तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं. लेकिन, यही सुविधा कभी-कभी परेशानी का कारण भी बन जाती है. कई बार आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में लोग UPI ID डालना भूल जाते हैं या फिर गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.

ऐसे में मात्र एक क्लिक में आपके खाते से हजारों रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग घबराकर कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं. ऐसे में आपको पैसे वापस लेने क प्रक्रिया शुरु कर देनी चाहिए. चलिए जानते हैं पैसे वापस मंगाने का क्या तरीका है.

1. ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी जुटाएं

अगर गलती से आपके खाते से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी इकठ्ठा करनी चाहिए. सबसे पहले उस पेमेंट की जानकारी सुरक्षित कर लें. UPI ऐप में जाकर आपको Transaction ID या UPI Transaction Reference Number के साथ ही पैसे भेजे जाने वाली तारीख, समय और अमाउंट का रिकॉर्ड रखना है. ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी संभालकर रख लें, जिसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें.

2. UPI ऐप में तुरंत शिकायत दर्ज करें

सभी जानकारियां जुटाने के बाद आपको उस ऐप में जाना है, जिससे आपने पेमेंट की है. इसके बाद उसी ऐप के Help या सपोर्ट सेक्शन में जाकर संबंधित ट्रांजैक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज करें. वहां आमतौर पर पेमेंट से जुड़ी समस्या की कैटेगरी चुनने का विकल्प मिलता है. वहां, जानकारी दें कि गलत UPI ID पर पैसा भेज दिया है. अपने स्क्रीनशॉट और अमाउंट आदि की पूरी डिटेल वहां दें. जिसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है.

3. अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें

अगर आप द्वारा खाते से कोई गलत पेमेंट हो गई है तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपने बैंक को जानकारी देनी चाहिए. UPI पेमेंट के लिए जिस बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है, उस बैंक को भी जल्द से जल्द मामले की जानकारी दें. बैंक की कस्टमर केयर, मोबाइल बैंकिंग ऐप पर शिकायत करें और अपनी गलत UPI ट्रांजैक्शन की तारीख और समय के साथ ही Transaction ID या UPI Reference Number बैंक को दें. इसके बाद बैंक आपकी कुछ मदद कर सकेगी. कई बार बैंक रिसीवर का खाता फ्रीज भी कर सकता है.

4. NPCI पोर्टल की लें मदद