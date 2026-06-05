जब भारत में मुगल भी नहीं आए थे, तब खुल चुका था यह बैंक; आज भी करता है अरबों का कारोबार

Banca Monte dei Paschi di Siena: बैंकिंग की शुरुआत व्यापार और करेंसी के लेन-देन को सुरक्षित रखने की जरूरत से हुई थी. सबसे पहले बैंक सदियों पहले यूरोप में खुले थे, जो उन व्यापारियों और शासकों की सेवा करते थे जो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते थे और क्रेडिट सुविधाएं पाना चाहते थे.

उस समय, ये संस्थान मुख्य रूप से व्यापारियों, शाही परिवारों और चर्च की सेवा करते थे. समय के साथ, उन्होंने बैंकनोट जारी करना, जमा स्वीकार करना और विदेशी व्यापार के लिए पेमेंट सिस्टम को मैनेज करना शुरू कर दिया. युद्धों, आर्थिक मंदी और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, इनमें से कुछ संस्थान आज भी मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है जो अभी भी चल रहा है? अगर नहीं तो, चलिए विस्तार से जानें इसकी पूरी कहानी.

दुनिया का सबसे पुराना बैंक कौन-सा है?

बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना एसपीए (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA), जिसे BMPS के नाम से जाना जाता है, एक इटैलियन बैंक है. इसका इतिहास 1472 (554 साल पहले) में स्थापित ‘Mount of Piety’ से जुड़ा है, और इसे 1624 (402 साल पहले) में इसके मौजूदा रूप में स्थापित किया गया था यानी यह मुगल काल से भी पहले का है. यह दुनिया का सबसे पुराना बैंक है, और 2025 में Mediobanca के अधिग्रहण के बाद, यह इटली का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया.

इसे किसने शुरू किया?

बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना एसपीए की स्थापना Republic of Siena की जनरल काउंसिल ने की थी. शुरू में, इसे जरूरतमंद लोगों को उचित और वाजिब शर्तों पर लोन देने के लिए स्थापित किया गया था, जिसके लिए गिरवी रखी गई संपत्ति की ज़रूरत होती थी.

इसे संकट का सामना कब करना पड़ा?

Eurozone संकट के दौरान, MPS को 2012 की पहली छमाही में $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जिसका कारण इटैलियन सरकारी कर्ज पर बढ़ती यील्ड (रिटर्न) और गिरती वैल्यूएशन थी. नतीजतन, इसे नई पूंजी जुटानी पड़ी.

बाद में, 2017 में, €8.3 बिलियन की पूंजी डालने के बाद, Ministry of Economy and Finance MPS का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया. इसके साथ ही, बैंक ने इनोवेशन को बढ़ावा देने, संसाधनों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और ग्राहकों को अपने कारोबार के केंद्र में रखने के मकसद से एक बड़ा बदलाव का प्रोसेस शुरू किया.

किसके पास हिस्सेदारी है और कितना है बैंक का वैल्यूएशन?

इटली का अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय (MEF): 11.731%

ग्रुपो फ्रांसेस्को गेटानो कैल्टागिरोन: 9.963%

डेल्फिन S.A.R.L.: 9.866%

बैंको BPM S.p.A.: 8.996%

अन्य शेयरधारक: 59.444%

बैंका मोंटे देई पास्ची दी सिएना S.p.A. एक लिस्टेड कंपनी है. इसका मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन €28.44 बिलियन है. भारतीय मुद्रा में, €28.44 बिलियन ₹3.15 लाख करोड़ के बराबर है.