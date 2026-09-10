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दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? कितनी है कीमत और क्या खासियत, जानें भारत में किसके पास है यह फोन

Goldvish Le Million, Vertu Signature Cobra के साथ ही साथ iPhone 5 Black Diamond Edition by Stuart Hughes जैसे फोनों की कीमत भारत में लाखों में नहीं बल्कि, 100 करोड़ रुपये तक है. चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे फोन के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 12:22:19 PM IST

दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? कितनी है कीमत और क्या खासियत, जानें भारत में किसके पास है यह फोन


World Most Expensive Smartphone: आज के समय में महंगे स्मार्टफोन का चलन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. महंगे फ्लैगशिप फोन खरीदने के लिए लोग लाखों रुपये तक खर्च करते हैं. बीते कल यानि 9 सितंबर 2026 को ऐप्पल ने iphone 18 pro को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. आमतौर पर भारत में iphone 18 pro को ही सबसे महंगा स्मार्टफोन माना जाता है. कुछ लोग सोचते हैं कि iphone दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरी फोन होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं इस फोन से भी हजारों गुने महंगे फोन दुनिया में हैं. जी हां, दुनिया में करोड़ों रुपये की कीमत वाले फोन भी लोगों के पास हैं.
Goldvish Le Million, Vertu Signature Cobra के साथ ही साथ iPhone 5 Black Diamond Edition by Stuart Hughes जैसे फोनों की कीमत भारत में लाखों में नहीं बल्कि, 100 करोड़ रुपये तक है. चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे फोन के बारे में. 

दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है? 

बात करें अगर दुनिया में सबसे महंगे फोन की तो वह Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition है. दुनियाभर में अबतक इससे महंगा फोन अबतक नहीं बना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन की कीमत $48.5 मिलियन यानि 430 करोड़ रुपये के आसपास है. यह फोन न होकर एक स्टेटस सिंबल है, जिसे कोई आम आदमी अफॉर्ड नहीं कर सकता है. इस फोन में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है कि दुनिया के बड़े से बड़े हैकर्स के लिए इसे हैक करने में पसीने छूट जाएंगे. 

भारत में यह फोन किसके पास है? 

देखा जाए तो दुनिया में तो यह फोन कई बड़े-बडे बिजनेसमैन और इंफ्लुएंसर के पास हैं. लेकिन, बात करें अगर कि भारत में यह फोन किसके पास है तो यह फोन भारत में जाने-माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास है. यह स्मार्टफोन Falcon Luxury कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसे Falcon Luxury Group के नाम से भी जाना जाता है. यह एक कस्टमाइस्ड फोन है, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी महंगे से महंगा मेटल लगवा सकते हैं. इस फोन का लुक दुनिया में सभी स्मार्टफोन्स से बिलकुल अलग है. 

क्या है इस फोन की खासियत? 

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition में वैसे तो सबकुछ ही इतना खास है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. दरअसल, इस फोन पर 24 कैरेट सोने की कोटिंग की गई होती है, जिसके पीछे गुलाबी डायमंड भी लगा होता है. यानि यह हीरे और 24 कैरेट से बना फोन होता है. फोन के पीछे प्लेटिनम लगा होता है, जिसके साथ ऐप्पल का लोगो भी बना होता है. 

लगे होते हैं कई लग्जरी मेटल

केवल यही नहीं बल्कि, फोन में अन्य भी कई लग्जरी मेटल लगे होते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है. इसमें लगा महंगा डायमंड अलग से ही दिखाई देता है, जो काफी चमकता है. फोन में 4.7 इंच की स्क्रीन होती है और यह A8 प्रोसेसर के साथ आता है. इस फोन को Falcon Supernova द्वारा कस्टमाइज किया है, जो ऐपल की ओर से 2004 में लॉन्च किए गए iPhone 6 का एक स्पेशल एडिशन है.

Tags: expensive mobile
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