PM Kisan 24th Installment: 24वीं किस्त आने से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना अटक सकता है पैसा; जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में पात्र किसान परिवारों को एक साल में कुल 6,000 रुपये की मदद की जाती है. यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफीशियरी ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है. अक्सर किसानों के खाते में यह राशि आ जाती है. लेकिन, कुछ मामलों में कई बार यह राशि रुक भी जाती है. इसलिए ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए.

अगर कुछ जरूरी काम नहीं हुए हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपका पैसा आने के बजाय अटक जाए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 24वीं किस्त जारी करने की केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. चलिए जानते हैं कौन से जरूरी काम निपटा लेने चाहिए.

1. बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग चेक करें

अगर आप पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त लेना चाहते हैं तो ऐसे में आधार और बैंक लिंकिंग का जरूर ध्यान रखें. क्योंकि, इसके जरिए ही आपकी योजना की राशि बैंक खाते में आएगी. इसलिए किसानों को अपने बैंक खाते की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. अगर बैंक खाता बदल गया है, खाता बंद हो चुका है या बैंकिंग डिटेल में किसी तरह की समस्या है, तो उसे समय रहते ठीक कराना जरूरी है.

2. जमीन का रिकॉर्ड चेक करें

पीएम किसान योजना के पैसे लेने के लिए आपको जमीन का रिकॉर्ड भी जरूर चेक करना चाहिए. PM-KISAN में खेती करने लायक जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड पात्रता का जरूरी आधार है. इसलिए किसानों को यह देखना चाहिए कि PM-KISAN रिकॉर्ड में उनकी जमीन की जानकारी सही दर्ज है या नहीं. अगर जमीन के रिकॉर्ड में नाम, खसरा या अन्य विवरण से जुड़ी समस्या है, तो संबंधित राज्य के राजस्व विभाग या निर्धारित स्थानीय प्रक्रिया के जरिए रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने की जरूरत पड़ सकती है.

3. बेनिफीशियरी स्टेटस देखें