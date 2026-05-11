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Fuel Prices India: क्या देश में है LPG की कमी? गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ने किया बड़ा खुलासा

Fuel Prices India: सुजाता शर्मा ने आगे कहा कि दुनिया भर में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट आई है. इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने और यह पक्का करने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए हैं कि आम कंज्यूमर को बिना किसी रुकावट के फ्यूल सप्लाई मिलती रहे.

By: Divyanshi Singh | Published: May 11, 2026 4:53:21 PM IST

क्या भारत पर भी मिडिल ईस्ट संकट का असर?
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Fuel Prices India: पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है. जहाँ तक हो सके मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग अपनाएँ, माल ढुलाई के लिए रेल को प्राथमिकता दें, और जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाएँ. सुजाता शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी बचाने की पूरी कोशिश करें.

“क्रूड ऑयल के रिज़र्व काफ़ी हैं.”

सुजाता शर्मा ने आगे कहा कि दुनिया भर में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट आई है. इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने और यह पक्का करने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए हैं कि आम कंज्यूमर को बिना किसी रुकावट के फ्यूल सप्लाई मिलती रहे. सुजाता शर्मा ने कहा कि इन सभी उपायों की वजह से, भारत के क्रूड ऑयल के रिज़र्व काफ़ी बने हुए हैं और देश की रिफाइनरियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं.

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“LPG की कोई कमी नहीं”

सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी रिटेल आउटलेट पर फ्यूल की कोई कमी नहीं हुई है और न ही LPG की कमी की कोई रिपोर्ट आई है. उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास पेट्रोल और डीज़ल का काफ़ी स्टॉक है, और घर पर खाना पकाने के लिए LPG की सप्लाई जारी है. सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन दिनों में, 11.4 मिलियन बुकिंग के मुकाबले 12.6 मिलियन LPG सिलेंडर घरों तक पहुंचाए गए हैं. इसी तरह, पिछले तीन दिनों में कमर्शियल LPG की बिक्री 17,000 टन से ज़्यादा हो गई है, और ऑटो LPG की बिक्री भी 762 टन से ज़्यादा हो गई है.

Tags: LPG
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