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What is CKYC: क्या है 14 अंकों का CKYC नंबर? अब ग्राहकों को बार-बार नहीं करानी होगी KYC, आसान स्टेप्स में समझें पूरी प्रक्रिया

लेकिन, क्या आप जानते हैं KYC के नाम पर काफी फ्रॉड भी चल रहा है. हाल ही में RBI ने साफ किया कि अगर आपके पास CKYC नंबर है, जोकि 14 अंकों का होता है तो ऐसे में आपको बार-बार केवाईसी कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

By: Kunal Mishra | Published: July 19, 2026 11:31:27 AM IST

What is CKYC: क्या है 14 अंकों का CKYC नंबर? अब ग्राहकों को बार-बार नहीं करानी होगी KYC, आसान स्टेप्स में समझें पूरी प्रक्रिया


What is CKYC: आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बैंकों द्वारा ग्राहकों के पास बार-बार मैसेज या फोन करके उन्हें KYC करने के लिए कहा जाता है. इसके लिए बैंक जाकर ग्राहक को केवाईसी अपडेट करानी होती है. इससे न केवल ग्राहकों का समय खराब होता है बल्कि, जाने -आने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है. इसमें भी कई बार बैंकों का सर्वर ठीक से काम नहीं करता है, जिसके चलते ग्राहक को कई बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता है.

लेकिन, क्या आप जानते हैं KYC के नाम पर काफी फ्रॉड भी चल रहा है. हाल ही में RBI ने साफ किया कि अगर आपके पास CKYC नंबर है, जोकि 14 अंकों का होता है तो ऐसे में आपको बार-बार केवाईसी कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे. 

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क्या होता है CKYC? 

CKYC यानि Central Know Your Customer, जोकि एक तरह का 14 अंकों का नंबर होता है, इसे सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में सुरक्षित रखा जाता है. इस नंबर को लेकर साइबर अपराधी किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे. खास बात यह है कि इस नंबर के रहने से आपको समय-समय पर या बार-बार बैंक जाकर केवाईसी करानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बैंक तब भी नहीं जाना होगा जब कभी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर घर का एड्रेस भी बदल जाएगा. इसके लिए आपको केवल अपनी CKYC प्रोफाइल अपडेट करनी होगी और वह सभी लिंक्ड बैंकों और फाइनेंशियल जगहों पर अपने आप ही अपडेट हो जाएगी. 

कहां से लें CKYC नंबर? 

RBI के मुताबिक ग्राहक अपने CKYC नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इस नंबर को लेने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नंबर को लेने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा. जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है वहां से अपना CKYC नंबर ले सकते हैं. इसके अलावा भी आप फोन से एक मिस्ड कॉल देकर घर बैठे अपना CKYC नंबर ले सकते हैं. इसके लिए आप फोन से 7799022129 नंबर पर मिस्ड कॉल दें. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप CKYC के पोर्टल पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://ckycindia.in पर जा सकते हैं.

Tags: CKYC Number
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