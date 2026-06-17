Home > टेक - ऑटो > E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल

E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल

का सवाल है कि अगर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन में कोई खराबी आ जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी? लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम देगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 7:18:05 PM IST

E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल


E20 Fuel Insurance Claim: देश में E20 फ्यूल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. यह 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है, जिसे देशभर में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. इस फ्यूल को लेकर चर्चा काफी तेज है. इस ईंधन का इस्तेमाल करने से पेट्रोल की निर्भरता वाहनों पर कम होती है. दरअसल, कुछ लोगों का मानना है कि ई20 फ्यूल एका गाड़ियों में इस्तेमाल करने से कार और बाइकों के इंजन पर असर पड़ता है. इससे इंजन की कार्यक्षमता कम हो जाती है. 

का सवाल है कि अगर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन में कोई खराबी आ जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी? लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम देगी. 

You Might Be Interested In

क्या रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम?

यह सवाल पिछले कई दिनों से उठाए जा रहे हैं कि क्या ई20 फ्यूल के साथ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली PIB फैक्टचेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं कि ई20 फ्यूल के साथ इंजन खराब होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी. लेकिन, यह दावे पूरी तरह से गलत हैं. जबकि ई 20 फ्यूल के साथ भी अगर आपका इंजन खराब होगा तो ऐसे में भी सामान्य रूप से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी. ऐसी सूचनाओं पर भरोसा करने से पहले आपको पहले वेरिफाई करना चाहिए. 

क्या E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए सही है? 

E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद भी माना जाता है. इस फ्यूल को इस्तेमाल करने से इंजन में कार्बन की मात्रा कम होती है साथ ही इसमें गंदगी नहीं जमती है. वहीं, यह फ्यूल की एक्सेलेरेशन के लिए भी बेहतर माना जाता है, जिससे आपकी ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में सुधार होता है. इसलिए एथेनॉल को कार, बाइक और अन्य वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Tags: E20 Fuel
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026

कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के...

June 17, 2026

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+...

June 17, 2026
E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल
E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल
E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल
E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से खराब हुआ इंजन तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सरकार ने दिया जवाब, जानें डिटेल