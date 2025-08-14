Bank Holidays 2025: 15 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जान लें, वरना लौटना पड़ सकता है खाली हाथ

Bank Holidays on Independence Day 2025: शुक्रवार (15 अगस्त) को पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में देश के सभी सरकारी दफ्तरों और अन्य संस्थानों में छुट्टी रहेगी। यानी कोई कामकाज नहीं होगा। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि 15 अगस्त के मौके पर बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। तो आइए जानते हैं…

देश भर में बैंक बंद रहेंगे

RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के अनुसार, 15 अगस्त को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ-साथ पारसी नव वर्ष (शहंशाही) और जन्माष्टमी के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, 16 अगस्त को जन्माष्टमी के क्षेत्रीय अवकाश के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे।

बैंक आमतौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवारों को भी बंद रहते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। हालाँकि, बैंक की छुट्टियों के दौरान केवल शाखाएँ ही बंद रहती हैं, ताकि ग्राहक लेन-देन के लिए डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का उपयोग कर सकें।

ऑनलाइन सेवाएँ चालू रहेंगी

बैंक की छुट्टियों के बावजूद, एटीएम, यूपीआई भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाएँ बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी। राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, कई मौकों पर क्षेत्रीय त्योहारों या किसी अन्य कारण से अलग-अलग राज्यों में छुट्टियाँ होती हैं। ऐसे में अगर आपको अपनी स्थानीय बैंक शाखा में जाना है, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि शाखा खुली है या नहीं और अपने राज्य में बैंक की छुट्टियों के बारे में जानने के लिए, RBI का हॉलिडे कैलेंडर ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं कि इस महीने 15 अगस्त के अलावा किन राज्यों में कब-कब छुट्टियाँ रहेंगी…

अगस्त में किन राज्यों में कब-कब छुट्टियाँ रहेंगी?

15 अगस्त: देश भर में स्वतंत्रता दिवस (कुछ राज्यों में जन्माष्टमी और पारसी नववर्ष (शहंशाह) भी मनाया जाएगा।)

16 अगस्त: जन्माष्टमी (श्रावण वद-8) और कृष्ण जयंती के कारण कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें आइज़ोल (मिज़ोरम), अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), रांची (झारखंड), चेन्नई (तमिलनाडु), चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश), गंगटोक (सिक्किम), देहरादून (उत्तराखंड), हैदराबाद (तेलंगाना), कानपुर और लखनऊ (उत्तर प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), पटना (बिहार), शिलांग (मेघालय), रायपुर (छत्तीसगढ़), जम्मू और श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) शामिल हैं।

19 अगस्त: महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के जन्मदिन के अवसर पर त्रिपुरा में सार्वजनिक अवकाश।

23 अगस्त: सभी बैंकों में चौथे शनिवार की छुट्टी।

25 अगस्त: असम में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि मनाई जाएगी।

27 अगस्त: गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की छुट्टी।

28 अगस्त: गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन)/नुआखाई के कारण ओडिशा और गोवा में अवकाश।

17, 24, 31 अगस्त: रविवार के कारण अवकाश।

