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‘2030 तक वो हम सबको खत्म कर सकता है’, एंथ्रोपिक के रिसर्चर के दावे ने क्यों बढ़ाई दुनिया की चिंता? क्या वाकई AI ऐसा करेगा

एंथ्रोपिक से इस्तीफा देने वाले 27 साल के एआई रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. उन्होंने कहा है कि AI बनाने वाले लोग यह मानते हैं कि इस दशक के आखिर यानि साल 2030 तक AI हम सभी को खत्म कर सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 5:34:48 PM IST

‘2030 तक वो हम सबको खत्म कर सकता है’, एंथ्रोपिक के रिसर्चर के दावे ने क्यों बढ़ाई दुनिया की चिंता? क्या वाकई AI ऐसा करेगा


AI Researcher: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, उसने इंसानों के बिजनेस से लेकर नौकरी तक पर काफी असर डाला है. AI के काम करने का तरीका भी ह्यूमन से काफी अलग है. आज AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या फिर फोटो बनाने तक ही सीमित नहीं है. बल्कि,  कंटेंट लिखने से लेकर वेबसाइट बनाने और सभी डिजिटल काम करने की क्षमता रखता है. इसी तेजी के बीच अब AI से लोगों के भविष्य को लेकर एक चिंता बढ़ गई है.
एंथ्रोपिक से इस्तीफा देने वाले 27 साल के एआई रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. उन्होंने कहा है कि AI बनाने वाले लोग यह मानते हैं कि इस दशक के आखिर यानि साल 2030 तक AI हम सभी को खत्म कर सकता है. 

क्या वाकई AI इंसानों को खत्म कर देगा? 

एआई रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक के बाद एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि AI की इस तकनीक की ताकत को कम मत आंकिए. ये जल्द ही ऐसे ‘सुपरह्यूमन’ सिस्टम बन जाएंगे, जो किसी भी चीज को हैक कर सकते हैं. रातों-रात किसी भी सिस्टम या क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं और संसाधनों पर अपना कब्जा भी जमा सकते हैं.
जैकब के दावों पर एंथ्रोपिक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि मैंने एंथ्रोपिक से इस्तीफा दे दिया है. पिछले 3 साल मैंने ओपनएआई और एंथ्रोपिक में ‘प्री-ट्रेनिंग रिसर्च’ करते हुए बिताए. जैकब का कहना है कि दोनों में से कोई भी कंपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है. 

AI बनाने वालों में भी इसका डर 

जैकब का कहना है कि यह कोई मार्केटिंग का पैंतरा नहीं है. प्रेस और मीडिया के सामने इन कंपनियों के लोग समझदारी भरी बातें करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनल बातचीत में उन्हीं लोगों को एआई से डरते हुए सुना है. जैकब ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ओपनएआई में लोग अभी तक इसके खतरे की गंभीरता को गहराई से समझ नहीं पाए हैं.
उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक और ओपनएआई तेजी से ‘सुपरइंटेलीजेंस’ एआई बनाने की होड़ में लगे हैं और हम सबकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. एंथ्रोपिक के एलाइनमेंट साइंस प्रमुख इवान ह्यूबिंगर ने कॉक्सन की बात का जवाब देते हुए कहा कि जैकब की चिंता सही है. उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक के लोग वास्तव में मानते हैं कि एआई सभी इंसानों को खत्म कर सकता है.

Tags: AI Researcher
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