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ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों होता है X का निशान’? क्या सेफ्टी से है कनेक्शन या कुछ और, जानें पीछे का लॉजिक

Indian Railways X Sign Meaning: ज्यादातर लोग इसे केवल सामान्य निशान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके बहुत से कारण और लॉजिक छिपे होते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 28, 2026 5:56:07 PM IST

ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों होता है X का निशान’? क्या सेफ्टी से है कनेक्शन या कुछ और, जानें पीछे का लॉजिक


Indian Railways X Sign Meaning: भारत में रोजाना ट्रेन से हजारों लाखों यात्री यात्रा करते हैं. हममें से सबको टिकट, प्लेटफॉर्म और रेलवे के स्टेशन आदि के बारे में जानकारी होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि ट्रेन के आखिरी डब्बे या कोच के पीछे X का एक बड़ा निशान क्यों दिया होता है. हालांकि, यह एक आम बात है, जिसे अधिकांश लोग रोजाना देखते हैं, लेकिन पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर यह निशान ट्रेन के पीछे क्यों बना होता है. अगर आपको भी इस बारे में नहीं पता है तो ऐसे में हम आपको बताएंगे इस निशान के पीछे के लॉजिक के बारे में.

ज्यादातर लोग इसे केवल सामान्य निशान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके बहुत से कारण और लॉजिक छिपे होते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

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ट्रेन के पीछे क्यों होता है X का निशान?

यह बड़ा दिलचस्प लेकिन, आम सवाल है कि आखिर ट्रेन के पीछे यह निशान क्यों दिया गया हो ता है. देखा जाए तो ट्रेन के पीछे इस निशान के दिए जाने का मकसद यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है. ट्रेन के आखिरी डिब्बे या कोच के पीछे बने X के निशान से स्टेशन मास्टर के साथ ही रेलवे अधिकारियों को इस बात की जानकारी देनी होती है कि ट्रेन सुरक्षि  रूप से स्टेशन को पार कर चुकी है. इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी स्टेशन से जब ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन पर इस निशान को देखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन का कोई बभी कोच रास्ते में नहीं छूटा है बल्कि, पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से निकल चुकी है. 

X का निशान नहीं दिखना मतलब?

रेलवे विभाग इस निशान को देखकर ही सारे काम करता है. अगर स्टेशन मास्टर को X का निशान नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में यह एक खतरे का संकेत माना जाता है. इस स्थिति में वह रलवे के अधिकारियों को सूचना देकर उन्हें अलर्ट करता है, जिसके बाद ट्रेन को रोककर आगे केा काम किया जाता है. यह निशान दिन के उजाले के साथ रात के अंधेरे में भी काम करता है. इसके नीचे एक एलईडी लाइट लगी होती है, जो रात में जलती है. 

ये भी पढ़ें:बिना इंजन कैसे चलता है रोपवे, गुलमर्ग केबल कार कैसे हुआ खराब? जानिए ‘उड़न खटोले’ का पूरा साइंस

Tags: Indian Railways
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