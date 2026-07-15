Patanjali Shares Crash: क्यों नहीं लेना चाहिए पतंजलि का शेयर? जानें ऐसे 5 कारण जो भविष्य में भी निवेशकों को पहुंचा सकते हैं नुकसान

Patanjali Shares Crash: योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई 2026 यानि बुधवार को कंपनी के शेयरों में 17 से 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. केवल आज ही नहीं बल्कि, पिछले एक महीने से पतंजलि के शेयर्स की परफॉर्मेंस डामाडोल ही रही है. शेयरों में आई इतनी भारी गिरावट से कहीं न कहीं निवेशकों को निराशा का सामना करना पड़ा है. अब निवेशक कहीं न कहीं इस शेयर को गलत बता रहे हैं और भविष्य में इसे फायदेमंद भी नहीं बता रहे हैं.

कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि फूड्स के शेयर्स को होल्ड करके रखना और बढ़ने का इंतजार करना एक गलत निर्णय हो सकता है. यही कारण है कि लोग इन शेयर्स को घाटे में बेचकर भी मार्केट से निकल जा रहे हैं. आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे कि आखिर पतंजलि का शेयर क्यों नहीं लेना चाहिए.

1. कंपनी के कानूनी पचड़े

पतंजलि फूड्स के शेयर नहीं लेने के पीछे वैसे तो कई कारण शामिल हैं. लेकिन, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जो निवेशकों के लिए आगे चलकर समस्या बन सकता है. दरअसल, कंपनी पिछले लंबे समय से कानूनी झमेलों के बीच रही है. कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि को फटकार लगाई है. कंपनी के कई ऐसे विवादों में फंसने से कहीं न कहीं उसके शेयर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अगर आगे भी इस तरह कंपनी कानूनी पचड़ों में पड़ी रहती है तो कहीं न कहीं निवेशकों को ऐसे में घाटे का सौदा करना पड़ सकता है.

2. लैब में फेल होना

मेडिकल की दुनिया में बड़ी-बड़ी बातें करने वाली पतंजलि कई बार उत्पादों के लैब में फेल हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि का आंवला जूस, सरसों का तेल और घी जैसे कुछ उत्पाद लैब टेस्ट यानि राष्ट्रीय और राज्य प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता जांच में फेल हो चुके हैं. केवल यही नहीं बल्कि, 14 दवाओं के लाइसेंस निलंबित होने की भी जानकारी मिली है. वहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च की गई दवा ‘कोरोनिल’ को कोरोना की सटीक दवा बताए जाने को लेकर भी कंपनी पर आयुष मंत्रालय ने इसे केवल इम्युनिटी बूस्टर के रूप में मान्यता दी थी.

3. भ्रामक विज्ञापन

पतंजलि द्वारा कई बार भ्रामक दावे और विज्ञापन भी किया गया है, जिसमें एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक प्रचार और बीमारियों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर ने कंपनी और उसके संस्थापकों (बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण) को फटकार भी लगाई थी. भ्रामक विज्ञापन करने वाली कंपनी की छवि कहीं न कहीं शेयर मार्केट पर असर डालती है. अगर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है आगे चलकर कंपनी पर कोई बड़ा विवाद आ जाए तो दोबारा शेयर की कीमतों में गिरावट आ सकती है.

4. कम डिविडेंड यील्ड

FMCG सेक्टर के अन्य शेयरों की तुलना में माना जाता है कि पतंजलि फूड्स का डिविडेंड काफी कम रहता है. यह लगभग 1.1% या उससे भी कम होता है. इससे निवेशकों को रेगुलर इनकम का फायदा नहीं मिलता है. कई निवेशक इसलिए भी इस कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करना चाहते हैं

5. निगरानी में रहती है पतंजलि

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि फूड्स कई बार अपने प्रोडक्ट्स को लेकर मिलावट के शक में निगरानी में भी रहती है. क्योंकि, कई बार कंपनी पर ऐसे कई आरोप लगाए जा चुके हैं, जिनसे कहीं न कहीं इसकी छवि पर भी असर पड़ता है. निवेशक अगर भविष्य को देखते हुए इसमें निवेश करते हैं तो आगे चलकर उन्हें नुकसान भी हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, कंपनी का रिकॉर्ड देखें तो इसमें उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिलता रहता है.