why market is down today: दोपहर 3 बजे के बाद अचानक क्यों क्रैश हुआ शेयर बाजार? ये हैं 4 बड़े कारण

why market is down today: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद भारी रहा. कारोबार के आखिरी घंटे में जोरदार बिकवाली हावी होने से बाजार धड़ाम हो गया. अमेरिका-इरान शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता, MSCI इंडेक्स में बदलाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों के मन में डर पैदा कर दिया, जिसके चलते लोगों ने जमकर मुनाफावसूली की.

बाजार का हाल कुछ ऐसा रहा

BSE Sensex: 1,092.06 अंक (1.44%) की भारी गिरावट के साथ 74,775.74 पर बंद हुआ. दिन के ऊपरी स्तर (76,220.02) से देखें तो सेंसेक्स करीब 1,450 अंक नीचे आ गया. जबकि NSE Nifty50: 359.40 अंक (1.5%) टूटकर 23,547.75 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी भी अपने 24,002.8 के हाई से काफी नीचे फिसल गया. बाजार में चौतरफा कमजोरी थी. BSE पर गिरने वाले शेयरों की संख्या 2,507 रही, जबकि सिर्फ 1,568 शेयर ही बढ़त के साथ बंद हो सके.

आखिर क्यों आई बाजार में यह तेज गिरावट?

1. अमेरिका-ईरान विवाद को लेकर सस्पेंस

बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी शांति समझौते को लेकर बढ़ती अनिश्चितता रही। मार्च की भारी गिरावट के बाद अप्रैल में बाजार ने अच्छी रिकवरी की थी, इसलिए भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव को बढ़ता देख निवेशकों ने मुनाफ़ा समेटना ही सही समझा।

2. आखिरी आधे घंटे में MSCI की रीबैलेंसिंग का झटका

कारोबार के आखिरी 30 मिनट में गिरावट अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि MSCI के मई इंडेक्स में बदलाव का नियम लागू हो गया। ऐसे मौकों पर बड़े विदेशी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करते हैं, जिससे बड़े शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। खबरों के मुताबिक, MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वेटेज (हिस्सेदारी) करीब 20% से घटकर अब लगभग 11.2% रहने की उम्मीद है।

3. कच्चे तेल (Crude Oil) की टेंशन

भले ही मई के महीने में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 19% की नरमी आई हो, लेकिन ये अब भी ईरान विवाद से पहले के स्तर से 27% से ज्यादा ऊपर हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड हमारी अर्थव्यवस्था (महंगाई और चालू खाता घाटे) के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है।

4. विदेशी निवेशकों (FIIs) की दूरी

बाजार के जानकारों का कहना है कि भारतीय शेयरों के महंगे वैल्यूएशन, कच्चे तेल की कीमतों और आईटी सेक्टर में किसी बड़े ‘AI बूम’ की कमी के चलते विदेशी निवेशक फिलहाल भारत में सोच-समझकर ही पैसा लगा रहे हैं।

शेयरों का हाल

रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस महीने 7.7% की गिरावट आई, जिसने इंडेक्स को सबसे ज्यादा नीचे खींचा. इसके अलावा भारी-भरकम बैंकिंग और आईटी शेयरों में भी गिरावट रही. लगातार चार महीने की तेजी के बाद ONGC इस महीने 11.4% टूट गया. वहीं, सिगरेट के दाम बढ़ने से वॉल्यूम घटने की आशंका में ITC का शेयर 8.9% नीचे आ गया.

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गौतम अडानी पर से धोखाधड़ी के आरोप हटाए जाने के बाद Adani Enterprises के शेयर में 22% का जोरदार उछाल आया. इसके अलावा घरेलू मांग के चलते मेटल शेयरों जैसे Hindalco (8.6% ऊपर) और National Aluminium (6.3% ऊपर) में अच्छी तेजी रही.

आगे अब निवेशकों की नजरें मध्य पूर्व (Middle East) के हालातों, कच्चे तेल की चाल और देश के आर्थिक आंकड़ों पर टिकी रहेंगी.