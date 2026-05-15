Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?

Petrol-Diesel Price Hiked: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 3.04 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. इस कदम से महंगाई का दबाव बढ़ने और ट्रांसपोर्टेशन व घरेलू खर्चों में इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि सरकार सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है. इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.81 रुपये हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपये से बढ़कर 90.71 रुपये प्रति लीटर हो गईं. पेट्रोल और डीजल के अलावा, CNG की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है.

आपके शहर में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

शहर डीजल के दाम पेट्रोल के दाम दिल्ली 97.77 90.67 मुंबई 106.68 93.14 कोलकाता 108.74 95.13 चेन्नई 103.67 95.25

ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं?

कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध है. जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों बढ़ेतरी हो गई है. वैश्विक तेल की कीमतें बढ़कर $120 प्रति बैरल से अधिक हो गई है. लेकिन अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे ईऱान के संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज लगभग पूरी तरह बंद हो गया है. इस रास्ते पर रुकावट आने के बाद, कीमतें गिरकर करीब $100 से $105 प्रति बैरल के आस-पास हो गई है. बता दें कि, भारत उन आखिरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं. सुत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी के बावजूद 11 हफ़्तों तक ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रखी थी. लेकिन अब उन्होंने बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल दिया है.

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क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी?

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. मंगलवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार को जल्द ही ईंधन की कीमतों में बदलाव करने का फैसला लेना पड़ सकता है. उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद कही, जिसमें उन्होंने लोगों से ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही थी. प्रधानमंत्री ने सोमवार को भी यही अपील दोहराई थी.

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