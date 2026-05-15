Home > व्यापार > Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?

Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?

Petrol-Diesel Price Hiked: तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे प्रमुख मेट्रो शहरों में ईंधन की दरें और बढ़ गईं. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण?

By: Preeti Rajput | Published: May 15, 2026 9:22:35 AM IST

आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम
आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम


Petrol-Diesel Price Hiked: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 3.04 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. इस कदम से महंगाई का दबाव बढ़ने और ट्रांसपोर्टेशन व घरेलू खर्चों में इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि सरकार सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है. इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.81 रुपये हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपये से बढ़कर 90.71 रुपये प्रति लीटर हो गईं. पेट्रोल और डीजल के अलावा, CNG की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है.

आपके शहर में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

शहर डीजल के दाम  पेट्रोल के दाम 
दिल्ली    97.77    90.67
मुंबई 106.68    93.14
कोलकाता 108.74  95.13
चेन्नई 103.67 95.25

ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं?

कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध है. जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों बढ़ेतरी हो गई है. वैश्विक तेल की कीमतें बढ़कर $120 प्रति बैरल से अधिक हो गई है. लेकिन अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे ईऱान के संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज लगभग पूरी तरह बंद हो गया है. इस रास्ते पर रुकावट आने के बाद, कीमतें गिरकर करीब $100 से $105 प्रति बैरल के आस-पास हो गई है. बता दें कि, भारत उन आखिरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं. सुत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी के बावजूद 11 हफ़्तों तक ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रखी थी. लेकिन अब उन्होंने बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल दिया है. 

You Might Be Interested In

Petrol Diesel Price: दिल्ली से चेन्नई तक कितना हुआ पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट? फटाफट कर लें नोट

क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी? 

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. मंगलवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार को जल्द ही ईंधन की कीमतों में बदलाव करने का फैसला लेना पड़ सकता है. उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद कही, जिसमें उन्होंने लोगों से ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही थी. प्रधानमंत्री ने सोमवार को भी यही अपील दोहराई थी.

CNG Price: दिल्ली से लेकर मुंबई तक बढ़ गए सीएनजी के दाम, नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स

Tags: dieselpetrolPetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?
Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?
Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?
Petrol-Diesel Price Hiked: आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 4 साल बाद क्या है सरकार की मजबूरी?