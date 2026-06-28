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शादीशुदा होकर भी सिंगल माने जाएंगे आप? सिर्फ एक सर्टिफिकेट न होने से लाखों के नुकसान! जान लें नियम

शादी के बाद सिर्फ सात फेरे ही काफी नहीं होते! जानिए क्यों एक छोटा सा सरकारी कागज आपके बड़े कानूनी और वित्तीय संकट टाल सकता है. पूरी बात यहां पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: June 28, 2026 1:36:30 PM IST

मैरेज सर्टिफिकेट क्यों है जरुरी(Image-AI)
मैरेज सर्टिफिकेट क्यों है जरुरी(Image-AI)


सात फेरे, अपनों का आशीर्वाद और शहनाइयों की गूंज… एक खूबसूरत शादी की शुरुआत के लिए भला इससे ज्यादा क्या चाहिए? सामाजिक और धार्मिक रूप से तो रिश्ता मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अक्सर हम एक जरूरी कदम भूल जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन. आज के दौर में मैरिज सर्टिफिकेट महज एक सरकारी कागज नहीं, बल्कि आपके इस पवित्र बंधन को मिलने वाली एक कानूनी सुरक्षा है. विदेश यात्रा की प्लानिंग हो, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो या भविष्य की वित्तीय सुरक्षा, यह एक छोटा सा दस्तावेज आपके सफर को आसान बनाता है. आइए जानते हैं कि क्यों शादी के बाद रजिस्ट्रेशन को टालना आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है.

सीमा-अश्विनी कुमार (2006) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बनाने का निर्देश दिया था. रजिस्ट्रेशन के बिना, शादी के रिश्ते का कोई ऑफ़िशियल या कानूनी सबूत नहीं होता. अगर भविष्य में कोई शादी का झगड़ा, प्रॉपर्टी का मामला, या अधिकारों से जुड़ा कोई सवाल उठता है, तो शादी को साबित करने के लिए कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स और गवाहों की जरूरत पड़ सकती है. हालाँकि, रजिस्ट्रेशन न होने से शादी अमान्य नहीं हो जाती; रजिस्ट्रेशन शादी को ‘कानूनी’ अपने आप में नहीं बनाता, बल्कि इसे साबित करना आसान बनाता है.

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पासपोर्ट और वीज़ा प्रोसेस में मुश्किलें

जो कपल्स विदेश घूमने, विदेश में काम करने या किसी दूसरे देश में बसने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. कई देश फ़ैमिली या डिपेंडेंट वीज़ा जारी करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को ज़रूरी डॉक्यूमेंट मानते हैं. इसलिए, रजिस्ट्रेशन न होने से ये प्रोसेस लंबे और मुश्किल हो सकते हैं.

जॉइंट बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी दिक्कतें

शादी के बाद, कई कपल्स जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं या एक-दूसरे को फ़ाइनेंशियल प्लान में शामिल करते हैं. ऐसे मामलों में, बैंक शादी के रिश्ते के सबूत के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट मांग सकते हैं. इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉज़िट, इन्वेस्टमेंट स्कीम और दूसरी फ़ाइनेंशियल सर्विस में जीवनसाथी को शामिल करने या उन्हें नॉमिनी बनाने की कोशिश करते समय मुश्किलें आ सकती हैं. कई कपल्स घर खरीदने, बिज़नेस शुरू करने या दूसरी फ़ाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉइंट लोन लेते हैं. बैंक और फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्सर पति-पत्नी के रिश्ते के सबूत के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं. अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जॉइंट होम लोन या दूसरे लोन लेने के प्रोसेस में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और अप्रूवल मिलने में ज़्यादा समय लग सकता है.

इंश्योरेंस क्लेम और नॉमिनी बनाने का प्रोसेस मुश्किल हो सकता है

लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में जीवनसाथी को नॉमिनी बनाने के लिए अक्सर मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. भविष्य में इंश्योरेंस क्लेम होने पर, मैरिज रजिस्ट्रेशन न होने पर रिश्ते को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा कानूनी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. प्रॉपर्टी और विरासत से जुड़े मामलों में मैरिज सर्टिफिकेट को एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है. अगर कोई प्रॉपर्टी जीवनसाथी में से किसी एक के नाम पर है और बाद में उत्तराधिकार या मालिकाना हक को लेकर झगड़े होते हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन न होने से मामला और मुश्किल हो सकता है.

आप इन सुविधाओं से चूक सकते हैं

  • अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है.
  • फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट स्कीम और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस में जीवनसाथी को शामिल करना मुश्किल हो सकता है.
  • कई मामलों में जीवनसाथी को नॉमिनी बनाने का प्रोसेस लंबा और मुश्किल हो सकता है। * जॉइंट होम लोन, बिज़नेस लोन, या दूसरी जॉइंट क्रेडिट
  • सुविधाओं के लिए अप्लाई करते समय रिश्ते का प्रूफ मांगा जा सकता है.
  • मैरिज सर्टिफिकेट न होने से लोन अप्रूवल प्रोसेस में देरी हो सकती है.
  • इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते समय रिश्ता साबित करने के लिए और कानूनी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं.
  • प्रॉपर्टी, विरासत और उत्तराधिकार से जुड़े झगड़ों में शादी का रिश्ता साबित करना मुश्किल हो सकता है.

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