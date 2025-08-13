Home > व्यापार > क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी

क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी

8th pay commission: 8वे वेतन को लेकर हर तरफ अब चर्चाए तेज हो गई है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 8 महीने बाद भी इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि इसे लेकर न तो आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन हुआ है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दाखिल किए गए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 11:58:01 IST

8th Pay Commission
8th Pay Commission

8th pay commission: 8वे वेतन को लेकर हर तरफ अब चर्चाए तेज हो गई है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 8 महीने बाद भी इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि इसे लेकर न तो आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन हुआ है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दाखिल किए गए हैं। जी हाँ इसे लेकर अब तक कोई भी एक्टिव नहीं है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिसूचना में देरी को लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि प्रक्रिया में देरी की वजह वित्तीय तंगी नहीं, बल्कि 3 अहम मंत्रालयों और राज्यों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया न आना है। यानी उनके फाइल रोके रखने की वजह से वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग पर आगे नहीं बढ़  पा रहा है।

ये है असली वजह 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने जनवरी और फरवरी 2025 में 3 प्रमुख मंत्रालयों – रक्षा, गृह और कार्मिक विभाग (डीओपीटी) के साथ-साथ राज्यों से भी इनपुट मांगे थे। लेकिन अब तक कई जगहों से कोई जवाब नहीं मिला है। जिसके कारण ही आयोग की अधिसूचना जारी करने में देरी हो रही है।  

दिव्यांग लड़की को नोंच खा गए जिस्म के भूखे, वायरल हो रहा दरिंदगी से भरा VIDEO, बलरामपुर में दिखा हैवानों का आतंक

जानिए क्या बोले मंत्री साहब 

सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी क्यों हो रही है? किन हितधारकों से सलाह ली गई? कितनी प्रतिक्रिया मिली? और क्या वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक कारण है? मंत्री ने कहा कि सरकार ने आयोग के गठन का फैसला कर लिया है और वित्तीय स्थिति को लेकर कोई बाधा नहीं है।

Tags: 8th Pay Commission8th Pay Commission News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी
क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी
क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी
क्यों नहीं आ रहा 8th Commission का कोई अपडेट? मोदी सरकार ने बताया किस वजह से हो रही देरी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?