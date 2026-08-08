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Layoff Notice: नौकरी से निकाले जाने को क्यों कहा जाता है Pink Slip मिलना, क्या है इसके पीछे कीा लॉजिक, कैसे काम करता है ये टर्म

जब किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है या कंपनी उसे नौकरी से हटाने का फैसला करती है, तो कई बार कहा जाता है कि कर्मचारी को Pink Slip मिल गई. लेकिन, इसका मतलब और लॉजिक क्या है चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 8, 2026 3:26:53 PM IST

Layoff Notice: नौकरी से निकाले जाने को क्यों कहा जाता है Pink Slip मिलना, क्या है इसके पीछे कीा लॉजिक, कैसे काम करता है ये टर्म


Layoff Notice: पिछले कुछ समय में देश-विदेश में हजारों-लाखों नौकरियां गई हैं. भारत में भी कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. कुछ लोग मानते हैं कि ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से नौकरियां जा रही हैं तो वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि बिजनेस में होने वाले लॉस से कंपनियां ऐसा कदम उठा रही हैं. कॉर्पोरेट दुनिया में आपने अक्सर जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो Pink Slip शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी कॉरपोरेट कंपनियों में काम करते हैं तो हो सकता है आपने भी यह शब्द जरूर सुना होगा.

जब किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है या कंपनी उसे नौकरी से हटाने का फैसला करती है, तो कई बार कहा जाता है कि कर्मचारी को Pink Slip मिल गई. लेकिन, इसका मतलब और लॉजिक क्या है चलिए जानते हैं. 

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Pink Slip का मतलब क्या होता है?

आम बोल-चाल की भाषा में समझें तो Pink Slip का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी अपने कर्मचारी को नौकरी से निकालती है तो उसे पिंक स्लिप कहा जाता है. दरअसल, इसका मतलब होता है कि कंपनी उस कर्मचारी को नौकरी से निकालकर उसकी पोजिशन और उसकी सेवाओं को खत्म कर रही है. दूसरे शब्दों में पिंक स्लिप टर्मिनेशन नोटिस का एक अनौपचारिक नाम होता है. यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी को वास्तव में कोई गुलाबी रंग का कोई कागज दिया जाए. आज के समय में यह शब्द ज्यादातर एक मुहावरे या कॉर्पोरेट टर्म की तरह इस्तेमाल होता है. 

क्या है पिंक टर्म के पीछे का लॉजिक?

ऐसा माना जाता है कि American industrialist and business magnate हेनरी फोर्ड किसी भी कर्मचारी को हटाने या फिर रखने के लिए पिंक और व्हाइट स्लिप का इस्तेमाल किया करते थे. अब कई कंपनियां कर्मचारी के टर्मिनेशन को औपचारिक रूप देने के लिए पिंक स्लिप जारी करने का फैसला करती हैं. हालांकि, सभी कंपनियां इस स्लिप का इस्तेमाल नहीं करती हैं. ऐसे केवल कुछ ही जगहों पर किया जाता है. पिंक स्लिप के तहत कर्मचारी को HR की तरफ से ईमेल मिल सकता है, आधिकारिक टर्मिनेशन लेटर दिया जा सकता है या मीटिंग में नौकरी खत्म होने की जानकारी दी जा सकती है. 

Tags: Layoff Notice
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