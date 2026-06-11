Ujjwala Yojana: सरकार द्वारा देश में तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे आम लोगों को आर्थिक मदद मिलती है. देश में पिछले कुछ साल से उज्ज्वला योजना लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया जाता है. इसके तहत परिवार को एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराए जाते हैं. हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या को लेकर चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, पहले उज्ज्वला योजना में 9 सिलेंडर मिलते हैं, जो अब घटकर 4 कर दिए गए हैं. इस बदलाव को लेकर अब लोग काफी चर्चा कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक अब एक साल में 9 के बजाय केवल 4 सिलेंडरों पर 300-300 रुपये की सब्सिडी ही मिलेगी. हालांकि, इसपर सरकार की ओर से जवाब आ गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

सरकार की ओर से आया जवाब

उज्ज्वला योजना के तहत यह बड़ा बदलाव किए जाने पर सरकार की ओर से इसपर जवाब आ गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक उज्‍ज्वला योजना की समीक्षा के बाद सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है. उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की संख्या कम किए जाने को लेकर लगातार सवाल उठाए रहे हैं. इसपर उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे विश्वसनीय संकेत मिले थे, कि कुछ लोग सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल यूज कर रहे थे या फिर उन्हें दूसरे लोगों को बेच रहे थे. उनके मुताबिक सरकार का मकसद गरीब परिवारों को सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है. लेकिन, इके साथ-साथ यह देखना भी जरूरी है कि इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. सरकार योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप PM Ujjwala Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले PMUY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद आपको Apply for New Ujjwala Connection या Online Application के ऑप्शन को चुनना है. अब आपको अपनी पसंद की गैस कंपनी (Indian Oil, BPCL या HPCL) चुनना है. अब आपको जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना है इसके बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.