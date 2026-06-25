PF खाताधारक ध्यान दें! 26 जून से क्यों बंद हो रही है क्लेम सर्विस? क्या सच में आ रहा है EPFO 3.0? जानें पूरी बात

कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है. अगर आपका भी पीएफ (PF) का कोई काम अटका हुआ है, तो उसे तुरंत संभाल लें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ऑनलाइन क्लेम पोर्टल को 26 जून से चार दिनों के लिए बंद करने जा रहा है. यह फैसला एक बड़े सिस्टम अपग्रेड के तहत लिया गया है. हालांकि, EPFO ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि यह रुकावट EPFO 3.0 के लॉन्च की वजह से है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बिल्कुल उसी डिजिटल बदलाव से जुड़ी है जिसके तहत आने वाले दिनों में UPI के ज़रिए PF निकालने और बहुत तेज़ी से क्लेम सेटल होने की उम्मीद है.

कब से कब तक बंद रहेगा पोर्टल?

EPFO के मेंबर पोर्टल पर जारी नोटिस के मुताबिक, नए क्लेम जमा करने और पुराने क्लेम्स की प्रोसेसिंग का काम 26 जून की रात 12 बजे से लेकर 29 जून की रात 23:59 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. ऑनलाइन सेवाएं 30 जून 2026 को रात 12 बजे से दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी.

EPFO का कहना है कि यह शटडाउन डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर क्लेम प्रोसेसिंग को ज़्यादा सुरक्षित, तेज़ और आसान बनाया जा सके.

EPFO का कहना है, ‘सेवाओं को बेहतर बनाने, काम में तेज़ी लाने और यूज़र्स को एक शानदार अनुभव देने के लिए, EPFO क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड और डेटाबेस को कंसोलिडेट कर रहा है.’

आप पर इसका क्या असर पड़ेगा?

इस मेंटेनेंस पीरियड के दौरान आप EPFO पोर्टल पर कोई भी नया ऑनलाइन क्लेम (जैसे पैसे निकालना या ट्रांसफर करना) सबमिट नहीं कर पाएंगे. जो क्लेम पहले से जमा हैं, उन पर भी इन चार दिनों के दौरान कोई काम नहीं होगा. उन्हें सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद ही प्रोसेस किया जाएगा.

अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या कोई ज़रूरी ट्रांसफर करना है, तो इस टाइमिंग को ध्यान में रखकर ही अपना प्लान बनाएं. इस असुविधा के लिए EPFO ने माफी मांगी है और लोगों से धैर्य रखने की अपील की है. अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो आप EPFO के हेल्पलाइन नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं.

EPFO 3.0: क्या बदलने वाला है आपके लिए?

यह पूरा अपग्रेड EPFO 3.0 के आने की आहट है, जो पीएफ से जुड़े कामों को बेहद आसान बना देगा. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया कि UPI आधारित PF विड्रॉल का टेस्टिंग काम पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. इसके बाद आप सीधे UPI के ज़रिए अपने बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे. इससे कागज़ी कार्रवाई और समय दोनों की बड़ी बचत होगी.

नए प्लेटफॉर्म में ATM की तरह पैसे निकालने, पूरी तरह से पेपरलेस क्लेम प्रोसेसिंग और मिनटों में सेटलमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

अभी के नियम के मुताबिक, पीएफ निकालने के लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालनी होती है, KYC वेरिफिकेशन होता है और कई बार कंपनी की मंजूरी का इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन नया डिजिटल सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमैटिक कर देगा जिससे आपका काम चुटकियों में हो जाएगा.