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त्योहारों के सीजन में क्यों ठप रहती है IRCTC की वेबसाइट? यात्रियों को किन समस्याओं का करना पड़ता है सामना

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 30 दिनों यानि 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट को लॉन्च करने का ऐलान किया है. इस नई वेबसाइट में आपको पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बुकिंग मिलेगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 2:24:08 PM IST

त्योहारों के सीजन में क्यों ठप रहती है IRCTC की वेबसाइट? यात्रियों को किन समस्याओं का करना पड़ता है सामना


IRCTC Website Issues: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. आमतौर पर लोग टिकट बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म IRCTC है. लेकिन, कई बार लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करते हुए कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है. आपने देखा होगा कि त्योहारों, छुट्टियों और तत्काल टिकट बुकिंग करने के दौरान अक्सर यात्रियों को वेबसाइट के धीमे होने, लॉगिन करने में समस्या आने या सर्वर पर ज्यादा लोड के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के चलते कुछ लोग या तो जनरल बोगी में यात्रा कर लेते हैं या फिर कुछ यात्री अन्य किसी साधन से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं.

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 30 दिनों यानि 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट को लॉन्च करने का ऐलान किया है. इस नई वेबसाइट में आपको पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बुकिंग मिलेगी. 

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IRCTC वेबसाइट क्यों रहती है स्लो? 

IRCTC की वेबसाइट स्लो रहने के पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. देखा जाए तो त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बढ़ती मांग के चलते टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है या फिर वेबसाइट स्लो हो जाती है. दरअसल, कई बार रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग, पेमेंट गेटवे पर दबाव होने के चलते भी कई बार इस वेबसाइट पर ज्यादा बर्डन हो जाता है. सुरक्षा जांच की प्रक्रिया के साथ-साथ कुछ मामलों में तकनीकी रखरखाव और सिस्टम अपग्रेड के कारण भी IRCTC की वेबसाइट स्लो रहती है. 

irctc की वेबसाइट त्योहारों के दौरान क्यों हो जाती है स्लो

किस तरह की आती हैं समस्याएं?

देखा जाए तो IRCTC की पुरानी वेबसाइट में पहले लोगों को कैप्चा भरने में परेशानी होती थी. मुश्किल कैप्चा के चलते कई लोग गलत कैप्चा डाल देते थे, जिसके चलते लोग टिकट बुकिंग नहीं कर पाते थे. इसके अलावा कई बार लोग तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एकसाथ टिकट करने की कोशिश करते थे, जिसके चलते वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता था और तत्काल टिकट नहीं मिल पाती थी. कई बार ऐसा भी होता था कि टिकट बुकिंग करते समय पैसे कट जाते थे, लेकिन टिकट नहीं हो पाती थी. लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कई लोगों की शिकायत है कि IRCTC पर ट्रेन की टिकट बुक करते समय उन्हें कई तरह की टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे के दौरान कुछ छात्रों से मिले थे. इस दौरान उन्हें वेबसाइट पर धीमे कैप्चा सिस्टम और बुकिंग के दौरान होने वाली टेक्निकल समस्याओं के बारे में बताया गया. इसे देखते हुए रेल मंत्री द्वारा तुरंत एक्शन लेकर नई वेबसाइट बनाने का आदेश दिया गया. माना जा रहा है  यह फैसला छात्र की शिकायत और सुझाव के बाद लिया गया है. हालांकि, अब नई वेबसाइट आने से लोगों को ट्रेन टिकट बुकिंग में होने वाली कठिनाइयां कम हो सकेंगी. 

नई वेबसाइट होगी लॉन्च 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC की नई वेबसाइट में पहले के मुताबिक कुछ चीजें अलग और खास होंगी. अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक IRCTC की नई वेबसाइट पहले के मुकाबले अब ज्यादा यूजर फ्रेंडली और तेज होगी. इसके अलावा टिकट बुकिंग करने का प्रोसेस अब पहले से भी ज्यादा स्मूथ और आसान हो सकेगा. इस नई वेबसाइट के जरिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय अब पहले की तुलना में कम समस्या का सामना करना पड़ेगा. अब अधिकारियों द्वारा नई वेबसाइट को 30 दिनों के अंदर बनाकर इसे लॉन्च करना होगा.

Tags: IRCTC Website Issues
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