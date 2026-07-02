आखिर क्यों घर का सोना गिरवी रखवा रहे हैं लोग? कोई ट्रेंड या फिर होता है विशेष फायदा, RBI की रिपोर्ट ने बताया पीछे का कारण

Gold Loan News: सोने की कीमत में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी गिरावट देखी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी किए गए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) में खुलासा हुआ है कि अब लोग गोल्ड लोन काफी ज्यादा ले रहे हैं. RBI के मुताबिक गोल्ड लोन अब देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेल लोन बन चुका है. लेकिन, देखने वाली बात यह है कि आखिर लोग इतनी बड़ी संख्या में गोल्ड लोन ले क्यों रहे हैं. क्या इसके पीछे कोई फायदा है या फिर यह महज एक ट्रेंड है.

बैंक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मार्च 2024 के बाद से गोल्ड लोन में करीब 42.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. RBI द्वारा इसके पीछे की वजह के बारे में खुलासा किया गया है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

RBI ने कही ये बात

RBI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि गोल्ड लोन अब नॉन-हाउसिंग रिटेल उधघारी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकों और NBFCs दोनों ने FY26 में तेजी से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है. आरबीआई ने केवल इतना ही नहीं बल्कि, चेतावनी भी दी, जिसमें कहा कि सोने की कीमतों में अगर आगे चलकर कोई बड़ी गिरावट आती है तो ऐसे में उधार लेने वाले लेंडर्स पर दबाव बढ़ सकता है. गोल्ड लोन की डिमांड केवल बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में ही नहीं बढ़ रही है बल्कि, कई छोटे शहरों में भी इसकी मांग मे तेजी दर्ज की जा रही है.

क्यों बढ़ रही है गोल्ड लोन की मांग?

रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड लोन की मांग बढ़ने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं. गोल्ड लोन की मांग बढ़ने के पीछे कीमत में तेजी आने के साथ ही साथ आजकल गोल्ड लोन लेने के लिए कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते लोग गोल्ड लोन ज्यादा ले रहे हैं. केवल यही नहीं बल्कि, गोल्ड लोन का प्रोसेस आज के समय में आसान हो चुका है, जिससे जल्दी लोन मिल सकता है. इमरजेंसी के समय में कहीं से आर्थिक मदद लेने के लिए लोग गोल्ड लोन का सहारा ले रहे हैं. हालांकि, कुछ मामलों में इसमें रिस्क भी देखा जा सकता है.