पूरे एक साल का नहीं? आखिर 11 महीने का ही क्यों होता है Rent Agreement? जानें कारण और कानूनी दांव पेंच

Rental Agreements: अक्सर आपने देखा होगा कि किराए पर रहने वाले लोगों को रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है. भारत में नौकरी और पढ़ाई करने के लिए बहुत से युवा पलायन करते हैं. लेकिन, दूसरे शहरों में ठिकाना न होने के चलते उन्हें किराए पर रहना पड़ता है. जब कोई व्यक्ति नया घर किराए पर लेता है, तो मकान मालिक और किरायेदार के बीच एक रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है. हालांकि, यह आम है और किराए पर रखने से पहले किसी का भी रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाना पूरी तरह से सही माना जाता है.

लेकिन, आपने एक बात पर कभी गौर किया है या नहीं कि रेंट एग्रीमेंट्स हमेशा केवल 11 महीने के लिए ही क्यों बनवाए जाते हैं. बहुत कम मामलों में यह अवधि एक साल या उससे अधिक की होती है. लेकिन, इसके पीछे का कारण क्या है इस बारे में जानना जरूरी है.

11 महीने के लिए क्यों बनाया जाता है रेंट एग्रीमेंट?

देखा जाए तो रेंट एग्रीमेंट के 11 महीने के लिए बनाए जाने के पीछे का कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्ट के सेक्शन 17 के मुताबिक एक साल से कम के लीज समझौतों को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है. आसान शब्दों मे समझें तो अगर आपके लीस की अवधि 12 महीने से कम की है तो ऐसे में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही समझौता किया जा सकता है. ऐसा करने से आप और आपका किराएदार दोनों ही सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने की परेशानी से बच सकता है.

रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाने जा रहे हैं या फिर किसी एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं तो ऐसे में एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़कर ही साइन करना चाहिए. इसके अलावा मकान मालिक से सभी भुगतान की रसीद लेना जरूरी है. इसके अलावा भी अगर आप किराएदार हैं तो आपको एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए. किसी भी मौखिक समझौते पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचना चाहिए.