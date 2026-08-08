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Gold Price in India: एक ही सोना, फिर हर राज्य में अलग-अलग दाम क्यों? जानें किन कारणों से भाव पर पड़ता है असर

आपने नोटिस किया होगा कि आज दिल्ली में सोने का भाव कुछ है तो अहमदाबाद और राजस्थान में कुछ और रेट चल रहा होगा. हालांकि, इन दामों में प्रति ग्राम पीछे कोई खास फर्क नहीं होता है. लेकिन, क्या इसका गोल्ड लोन वैल्यू पर भी को असर पड़ता है.

By: Kunal Mishra | Published: August 8, 2026 12:00:54 PM IST

Gold Price in India: एक ही सोना, फिर हर राज्य में अलग-अलग दाम क्यों? जानें किन कारणों से भाव पर पड़ता है असर


Gold Price in India: भारत में सोने का भाव कहमेशा एक ऐसा विषय रहता है, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा रहती है. लोग सोने की कीमत या भाव पर अक्सर नजर बनाए रखते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो गोल्ड रेट कम होने का इंतजार करते हैं ताकि सस्ता होने पर वे सोना ले सकें. कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ने से घरेलू बाजार में तेजी आती है, तो कभी रुपये की कीमत में बदलाव होता है, जिससे देश में सोने की कीमत पर भी असर पड़ता है. लेकिन, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही दिन में अलग-अलग शहरों या राज्यों में सोने का भाव थोड़ा अलग क्यों हो सकता है? आखिर जब सोना एक ही है, तो उसकी कीमत हर जगह बिल्कुल समान क्यों नहीं होती?

आपने नोटिस किया होगा कि आज दिल्ली में सोने का भाव कुछ है तो अहमदाबाद और राजस्थान में कुछ और रेट चल रहा होगा. हालांकि, इन दामों में प्रति ग्राम पीछे कोई खास फर्क नहीं होता है. लेकिन, क्या इसका गोल्ड लोन वैल्यू पर भी को असर पड़ता है. 

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1. इंपोर्ट शुल्क और टैक्स 

सोने के भाव देश के अलग-अलग राज्यों में अलग होने के पीछे आयात शुल्क और टैक्स को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में सोने पर लगभग 10 प्रतिशत आयात शुल्क और 3 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. इससे सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने के लिए मिल सकता है. इसमें केवल बाहर देशों से सोने को इंपोर्ट कराने की बात नहीं हो रही है बल्कि, इसमें अन्य टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी शामिल हैं. 

2. डिमांड और आपूर्ति 

कई बार सोने की कीमत एक होने के बाद भी कई राज्यों मे अलग-अलग इसलिए होती है क्योंकि, जिन राज्यों में शादियों का सीजन होता है या फिर उनके कुछ रीजनल त्योहार मनाए जाते हैं उस दौरान सोने की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी सप्लाई करने के लिए सोने की कीमत में थोड़ा अंतर आ सकता है. यह हर राज्य में थोड़ा अलग हो सकता है. 

3. ट्रांसपोर्ट का खर्च 

भारत के हर राज्य में सोने की कीमत अलग-अलग होने के पीछे कई बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी इसके पीछे जिम्मेदार माना जाता है. कई बार जिन पोर्ट्स पर सोने को विदेश से आयात किया जाता है, वे कुछ राज्यों से दूर होते हैं. देखा जाए तो मुंबई, चेन्नई और कोच्चि आदि जैसे तटीय शहरों में ट्रंसपोर्ट का खर्च कम होता है, जबकि पोर्ट या समुद्र से दूर बसने वाले राज्यों में ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा आ जाता है. इसलिए ऐसे में ढुलाई, बीमा और लॉजिस्टिक्स का खर्च जुड़ जाने से सोने की कीमत इन राज्यों में थोड़ी बढ़ जाती है.

Tags: gold price in india
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