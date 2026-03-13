Shantanu Narayen Net Worth: कौन हैं शांतनु नारायण जिन्होंने Adobe को अरबों डॉलर की कंपनी बनाया, जानिए उनकी नेट वर्थ?

Shantanu Narayen Net Worth: करीब दो दशकों तक शांतनु नारायण दुनिया की क्रिएटिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं. वे Shantanu Narayen के रूप में Adobe Inc. के चेयरमैन और सीईओ रहे और उन्होंने कंपनी को एक बड़े बदलाव से गुजारा. पहले एडोबी के सॉफ्टवेयर डिब्बों (boxed software) में बेचे जाते थे, लेकिन उनकी रणनीति के कारण कंपनी ने सब्सक्रिप्शन-आधारित क्लाउड मॉडल अपनाया. आज दुनिया भर के लाखों डिजाइनर, फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं.

साल 2026 में नारायण फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि नया उत्तराधिकारी मिलने के बाद वे सीईओ पद छोड़ देंगे. लगभग 18 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद उनका ये फैसला एक बड़े दौर के अंत जैसा माना जा रहा है.

शुरुआती जीवन और शिक्षा

Shantanu Narayen का जन्म 27 मई 1963 को भारत के हैदराबाद में हुआ था. उनका परिवार शिक्षा और व्यापार दोनों से जुड़ा था. उनके पिता प्लास्टिक का कारोबार चलाते थे, जबकि उनकी मां अमेरिकन साहित्य पढ़ाती थीं. इस माहौल ने उन्हें बचपन से ही सीखने और नए विचारों के प्रति उत्सुक बनाया. उन्होंने Hyderabad Public School से पढ़ाई की और बाद में Osmania University से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. वहां उन्होंने बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और यूसी बर्कले हास स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया. इंजीनियरिंग और बिजनेस दोनों की पढ़ाई ने उन्हें तकनीक और रणनीति को साथ-साथ समझने में मदद की.

शांतनु नारायण की नेट वर्थ

आज कई लोग इंटरनेट पर ये सवाल खोजते हैं कि शांतनु नारायण की कुल संपत्ति कितनी है. 2025 की Hurun Rich List के अनुसार उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹4,670 करोड़ (करीब 560 मिलियन डॉलर) है. उनकी संपत्ति मेन रूप से इन स्रोतों से आती है:

एडोबी के शेयर (स्टॉक होल्डिंग)

सीईओ के रूप में सैलरी और बोनस

विभिन्न कंपनियों में बोर्ड और सलाहकार भूमिकाएं

निवेश और अन्य बिजनेस से

निजी जीवन और परिवार

इतनी बड़ी कॉरपोरेट सफलता के बावजूद शांतनु नारायण अपनी निजी जिंदगी को काफी निजी रखते हैं. वे अमेरिका के Palo Alto में अपनी पत्नी डॉ. रेनी नारायण के साथ रहते हैं, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी जब वे बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. उनके दो बेटे हैं श्रवण नारायण, अर्जुन नारायण. परिवार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है और उन्होंने अपने पुराने विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों के लिए फंड भी दिया है.

दिलचस्प बात ये है कि बिजनेस के अलावा शांतनु नारायण को नौकायन (sailing) का भी शौक रहा है और उन्होंने कभी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियाई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया था.