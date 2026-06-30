Who is Rajiv Kumar: कौन हैं राजीव कुमार? HDFC बैंक में मिली बड़ी जिम्मेदारी, चेयरमैन के पद की संभालेंगे कमान

Who is Rajiv Kumar: HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने सोमवार को पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है. HDFC बैंक ने उन्हें 4 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक यानि Independent Director के लिए नियुक्त किया है. अब वे देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC बैंक की कमान चेयरमैन के रूप में संभालेंगे. यह नियुक्ति 30 जून, 2026 से लागू होगी. एचडीएफसी बैंक के मुताबिक राजीव कुमार की नियुक्ति रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की मंजूरी पर निर्भर करती है.

RBI की मंजूरी मिलने के बाद वह 3 साल के लिए बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन का पद भी संभालेंगे. लेकिन, लोगों के मन में अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर राजीव कुमार कौन हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

कौन हैं राजीव कुमार?

HDFC बैंक के चेयरमैन पद के लिए नियुक्त हुए राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं. वे लंबे समय तक प्रशासनिक करियर में रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे साल 2017 से 2020 तक वित्तीय सेवा विभाग Department of Financial Services (DFS) के सचिव रहे हैं. इसके बाद उन्हें भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) बनाया गया.

उनके कार्यकाल में साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ था, जोकि काफी सफल रहा था. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव रहते हुए राजीव कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कई बड़े सुधार किए हैं. उनके नेतृत्व में बैंकों में काफी हद तक लोन सुधार भी किया गया था. इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है.

HDFC बैंक को मिल सकती है मजबूती

राजीव कुमार को बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र का लंबा एक्सपीरिएंस रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एचडीएफसी बैंक को एक नई रणनीतिक मजबूती मिल सकती है. उनका यह अनुभव सार्वजनिक क्षेत्र में भी बैंक में अच्छा सुधार कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव कुमार HDFC बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे. चक्रवर्ती ने मार्च 2026 में नैतिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.