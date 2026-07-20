Pakistan Richest Man: कौन है पाकिस्तान का सबसे रईस आदमी? संपत्ति जान पकड़ लेंगे माथा

Pakistan Richest Man: हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर आर्थिक संकट, महंगाई और कर्ज़ की वजह से खबरों में रहता है. लेकिन, पाकिस्तान में कई ऐसे उद्योगपति भी हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की दौलत जमा की है. आर्थिक संकट के बावजूद, कई पाकिस्तानी उद्योगपति देश की इकॉनमी में अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन, भारत के अरबपतियों से तुलना करें तो वे बहुत पीछे हैं. तो, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है और मुकेश अंबानी से उसकी दौलत कितनी कम है.

शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी

शाहिद खान को पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी सफलता की कहानी संघर्ष से शुरू हुई और ग्लोबल बिज़नेस तक पहुंची. शाहिद खान असल में पाकिस्तान के हैं लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं. उन्होंने अपनी कंपनी Flex-N-Gate के ज़रिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना नाम बनाया. यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स सप्लायर में से एक मानी जाती है. शाहिद खान स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एक्टिव हैं. वह जैक्सनविले जगुआर के मालिक हैं और इंग्लिश फुटबॉल क्लब Fulham F.C. में भी उनकी हिस्सेदारी है. उनकी दौलत करीब $13.3 से $13.7 बिलियन होने का अंदाज़ा है. मज़ेदार बात यह है कि वे पढ़ाई के लिए US गए थे और अपने शुरुआती दिनों में, अपना गुज़ारा करने के लिए एक होटल में बर्तन भी धोए थे.

पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से कितने पीछे हैं?

भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की तुलना में, फ़र्क बहुत ज़्यादा है. मुकेश अंबानी की नेट वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि शाहिद खान की दौलत करीब $13 बिलियन है. इसका मतलब है कि शाहिद खान दौलत के मामले में मुकेश अंबानी से बहुत पीछे हैं. दोनों के बीच का फ़र्क बहुत ज़्यादा है.

पाकिस्तान के दूसरे बड़े बिज़नेसमैन कौन हैं?

पाकिस्तान में सिर्फ़ शाहिद खान ही नहीं, बल्कि कई और जाने-माने लोग भी हैं जो देश की इकॉनमी में अहम भूमिका निभाते हैं. मियां मुहम्मद मंश निशात ग्रुप के मालिक हैं, जिनके बिज़नेस टेक्सटाइल, बैंकिंग और एनर्जी में फैले हुए हैं. उनकी दौलत करीब $5 बिलियन होने का अंदाज़ा है. बेस्टवे ग्रुप के फाउंडर अनवर परवेज़ की नेट वर्थ करीब $3 बिलियन है. इसके अलावा, नासिर शान शान फूड्स के मालिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी मसालों को ग्लोबल पहचान दिलाई.