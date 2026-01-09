Meesho Megha Agarwal: ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने 7 को ऐलान किया कि चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर (बिजनेस) मेघा अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जैसे कि रोगुलेटरी फाइलिंग में बताया है. मीशो (Meesho) ने मेघा अग्रवाल (Megha Agarwal) के कंपनी छोड़ने के कारणों के बारे में नहीं बताया गया है. फाइलिंग में मेघा अग्रवाल के कंपनी छोड़ने के कारणों के बारे में बारे में नहीं बताया है. कंपनी ने कहा कि कंपनी इंडस्ट्री के चलन के हिसाब से सही समय पर सही जानकारी दी जाएगी. फिलहाल मीशो ने यह भी नहीं बताया है कि उनका उत्तराधिकारी चुना गया है कि नहीं.

2.29 करोड़ रुपये कंपनसेशन

FY25 में मेघा अग्रवाल को कुल 2.29 करोड़ रुपये का कंपनसेशन मिला है. जिसमें से FY24 के लिए 9.4 लाख रुपये का सालाना वेरिएबल पे भी शामिल था. इसका पेमेंट FY25 में किया गया है. जानकारी के मुताबिक, मेघा अग्रवाल के पास IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (पावर) में BTech की डिग्री और INSEAD से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी है. उन्होंने मीशो जॉइन करने से पहले A T Kearney Consulting (इंडिया) और Nomura Financial Advisory & Securities (इंडिया) में काफी लंबे वक्त तक काम किया था.

6 साल से ज्यादा समय

बता दें कि, मेघा अग्रवाल 6 साल से ज्यादा समय से मीशो से जुड़ी हुई थीं. उन्होंने सितंबर 2019 में यह कंपनी जॉइन की थी. मेघा ने अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्रोथ, स्ट्रैटजी और बिजनेस फंक्शन्स में कई लीडरशिप पदों पर काम किया है. अक्तूबर 2023 में CXO बिजनेस का पद संभालने से पहले वह चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर – यूजर ग्रोथ और CXO-ग्रोथ में काम कर चुकी हैं.

किसने शुरु किया मीशो ?

मीशो विदित आत्रे और संजीव कुमार द्वारा शुरू किया गया था. यह एसेट-लाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉम है. जो घर और किचन के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराता है. कंपनी कंज्यूमर्स को सेलर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को आपस में जोड़ती है. खुद को भारत के वैल्यू-ड्रिवन कॉमर्स स्पेस में एक अहम खिलाड़ी स्थापित करती है.