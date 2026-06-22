Who is Kunal Shah: कौन हैं भारतीय दिग्गज कुणाल शाह? जिन्हें मार्क जुकरबर्ग ने सौंपी WhatsApp की कमान

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) भारतीय फिनटेक स्टार्टअप क्रेड (Cred) में करीब 900 मिलियन डॉलर (लगभग ₹8,550 करोड़) का निवेश करने जा रही है. 22 जून को दोनों कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया. इस बड़ी डील के तहत, क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब टेक जगत की दिग्गज कंपनी मेटा के मैसेजिंग ऐप, वॉट्सऐप (WhatsApp) के ग्लोबल सीईओ का पद संभालेंगे.

कौन हैं कुणाल शाह

गौर करने वाली बात है कि कुणाल शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में अपनी BA की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने MBA प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही छोड़ दिया. कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही पढ़ाई के साथ-साथ काम करना शुरू कर दिया था. बाद में, उन्होंने NMIMS कॉलेज में पार्ट-टाइम MBA प्रोग्राम में एडमिशन लिया, लेकिन वह कोर्स भी पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़ दिया.

कुणाल शाह ने साल 2018 में क्रेड की शुरुआत की थी. उनके वॉट्सऐप जाने के बाद अब क्रेड की कमान कंपनी में उनके ठीक बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर मौजूद मितेन संपत संभालेंगे. यह दूसरा मौका है जब कुणाल शाह अपने किसी स्टार्टअप से बाहर निकल रहे हैं. इससे पहले उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म ‘फ्रीचार्ज’ (Freecharge) बनाया था, जिसे उन्होंने 2015 से 2018 के बीच बेच दिया था.

स्टार्टअप जगत के ‘गॉडफादर’ से ग्लोबल लीडर तक

पिछले कुछ सालों में कुणाल शाह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा और जाना-माना चेहरा बन चुके हैं. उन्होंने क्रेड जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करने के साथ-साथ देश के सैकड़ों शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स और फाउंडर्स में पर्सनली पैसा भी लगाया है. देश के सबसे एक्टिव ‘एंजेल इन्वेस्टर्स’ में उनका नाम सबसे ऊपर आता है. फ्रीचार्ज और क्रेड की सफलता के बाद, अब कुणाल शाह ग्लोबल लेवल पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

भारत के लिए उनकी भूमिका क्यों अहम होगी

यह डील भारत के लिए कई तरह से अहम है. पहली बात, इससे पता चलता है कि मेटा जैसी ग्लोबल कंपनी भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट में सीधे तौर पर उतरना चाहती है. अभी इस मार्केट पर PhonePe और Google Pay का दबदबा है ये दोनों मिलकर लगभग 80% UPI ट्रांज़ैक्शन संभालते हैं जबकि WhatsApp Pay काफी पीछे है. ऐसे में मेटा Facebook और Instagram की डिस्कवरी क्षमताओं, WhatsApp के कॉमर्स फीचर्स और CRED के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है. दूसरी बात, यह पहली बार है जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के किसी बड़े प्रोडक्ट जिसके तीन अरब से ज़्यादा यूजर्स हैं, सीधी लीडरशिप किसी भारतीय फाउंडर को सौंपी गई है.