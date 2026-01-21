कौन हैं ज़ोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल की पहली पत्नी कंचन जोशी? छह महीने तक किया था पीछा; यहां जानें उनकी अनसुनी प्रेम कहानी

Zomato Deepinder Goyal Wife: ज़ोमैटो के दूरदर्शी CEO दीपेंद्र गोयल ने दो प्रेरणादायक प्रेम कहानियाँ जी हैं. उनकी पहली कहानी कंचन जोशी के साथ थी, जिनसे वे IIT दिल्ली में पढ़ाई के दौरान मिले थे, और दूसरी कहानी कई साल बाद ग्रेसिया मुनोज़ के साथ.

दीपेंद्र गोयल की पहली पत्नी: कंचन जोशी

दीपेंद्र और कंचन की कहानी IIT दिल्ली में उनके स्टूडेंट दिनों में शुरू हुई. दोनों मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में थे, और कंचन MSc कर रही थीं. उनका साझा एकेडमिक माहौल, खासकर लैब सेशन, उनके रिश्ते की नींव बना.

फोर्ब्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में, दीपेंद्र ने बताया, “मैंने छह महीने तक उसका पीछा किया.” उनकी लगन रंग लाई, और दोनों ने आखिरकार डेटिंग शुरू कर दी. उन्होंने 2007 में शादी की, और प्यार और साझा सपनों से भरी ज़िंदगी की शुरुआत की.

शादी के एक साल बाद, 2008 में, दीपेंद्र ने अपने करीबी दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर ज़ोमैटो की सह-स्थापना की. 2013 में उनका परिवार बढ़ा जब उनकी बेटी सितारा का जन्म हुआ. अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए, दीपेंद्र ने कहा, “हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. हमने सालों से लड़ाई नहीं की है.”

कंचन जोशी की उपलब्धियाँ

कंचन जोशी ने सफलता का अपना रास्ता बनाया है. वह अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की एक सम्मानित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनका एकेडमिक सफर भी उतना ही प्रभावशाली है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में BSc, IIT दिल्ली से MSc, और IIT दिल्ली से मैथमेटिक्स में PhD की है.

दीपेंद्र गोयल की दूसरी पत्नी: ग्रेसिया मुनोज़

कई साल बाद, दीपेंद्र को फिर से प्यार हुआ ग्रेसिया मुनोज़ से, जो एक पूर्व मैक्सिकन मॉडल हैं, जिनसे वे दिल्ली यात्रा के दौरान एक कॉमन दोस्त के ज़रिए मिले थे. दीपेंद्र ने अपनी ज़िंदगी का यह किस्सा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में शेयर किया.

उन्होंने कहा, “मैं बहुत लंबे समय तक सिंगल था.” “मेरे दोस्तों ने मुझे डेट्स पर भेजा और अक्सर सलाह दी कि शादी मत करो.” लेकिन जब एक दोस्त ने उन्हें ग्रेसिया से मिलवाया, तो सलाह बदल गई. “उसने कहा, ‘तुम्हें उससे मिलना चाहिए—तुम उससे शादी कर लोगे.'”