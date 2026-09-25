Who is Dinesh Pant: कौन हैं दिनेश पंत? LIC में समय से पहले रिटायरमेंट को मिली मंजूरी, जानें उनके बारे में पूरी डिटेल

Who is Dinesh Pant: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस बात को लेकर दिनेश पंत लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पंत की रिटायरमेंट स्वैच्छिक आधार पर हुई है. ये बदलाव 24 सितंबर 2026 को जारी आदेश के साथ प्रभावी हो गया है. उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के 8 महीने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट की अप्लीकेशन भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. दरअसल, उनका कार्यकाल मई, 2027 तक था लेकिन 8 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद से हटने की सिफारिश की थी. चलिए जानते हैं आखिर दिनेश पंत कौन हैं.

कौन हैं दिनेश पंत? दिनेश पंत एलआईसी में लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी स्कूलिंग नवयुग स्कूल, नई दिल्ली में हुई है. उन्होंने इसी स्कूल से 12वीं क्लास भी की है. उन्होंने Bachelor of Legislative Law (LLB) के साथ ही साथ Master of Business Administration (MBA) की भी पढ़ाई की हुई है. जानकारी के मुताबिक पंत ने LIC ज्वॉइन करने से पहले नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरार के तौर पर पढ़ाया भी है. वे 1988 से 1989 तक लेक्चरार रहे थे.

LIC में 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरिएंस