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Who is Dinesh Pant: कौन हैं दिनेश पंत? LIC में समय से पहले रिटायरमेंट को मिली मंजूरी, जानें उनके बारे में पूरी डिटेल

उन्होंने सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट की अप्लीकेशन भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. दरअसल, उनका कार्यकाल मई, 2027 तक था लेकिन 8 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद से हटने की सिफारिश की थी. चलिए जानते हैं आखिर दिनेश पंत कौन हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 25, 2026 7:18:37 PM IST

Who is Dinesh Pant: कौन हैं दिनेश पंत? LIC में समय से पहले रिटायरमेंट को मिली मंजूरी, जानें उनके बारे में पूरी डिटेल


Who is Dinesh Pant: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस बात को लेकर दिनेश पंत लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पंत की रिटायरमेंट स्वैच्छिक आधार पर हुई है. ये बदलाव 24 सितंबर 2026 को जारी आदेश के साथ प्रभावी हो गया है. उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के 8 महीने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है.
उन्होंने सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट की अप्लीकेशन भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. दरअसल, उनका कार्यकाल मई, 2027 तक था लेकिन 8 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद से हटने की सिफारिश की थी. चलिए जानते हैं आखिर दिनेश पंत कौन हैं. 

कौन हैं दिनेश पंत? 

दिनेश पंत एलआईसी में लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी स्कूलिंग नवयुग स्कूल, नई दिल्ली में हुई है. उन्होंने इसी स्कूल से 12वीं क्लास भी की है. उन्होंने Bachelor of Legislative Law (LLB) के साथ ही साथ Master of Business Administration (MBA) की भी पढ़ाई की हुई है. जानकारी के मुताबिक पंत ने LIC ज्वॉइन करने से पहले नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरार के तौर पर पढ़ाया भी है. वे 1988 से 1989 तक लेक्चरार रहे थे. 
 

LIC में 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरिएंस 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश पंत को LIC में 3 दशक यानी 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरिएंस है. उन्होंने अपने एलआईसी के कार्यकाल में एक्चुरियल सर्विसेज, निवेश, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय कारोबार जैसे क्षेत्रों में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे LIC के केन्या ऑपरेशन का नेतृत्व भी कर चुके हैं. LIC के अपॉइंटेड एक्‍चुअरी के तौर पर पंत कंपनी की 2022 की IPO प्रक्रिया और उसके बाद की ग्रोथ रणनीति से जुड़ी प्रमुख टीम का हिस्सा रहे थे. अब 30 सालों बाद उन्होंने अपनी मर्जी से प्री-रिटायरमेंट ली है. 

Tags: Who is dinesh pant
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