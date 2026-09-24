Home > व्यापार > कौन हैं दिनेश ठक्कर? जिन्होंने मुंबई के जुहू में 711 करोड़ रुपये में खरीदा पूरा रेजिडेंशियल टावर, जानें उनके 12वीं पास से यहां तक का सफर

कौन हैं दिनेश ठक्कर? जिन्होंने मुंबई के जुहू में 711 करोड़ रुपये में खरीदा पूरा रेजिडेंशियल टावर, जानें उनके 12वीं पास से यहां तक का सफर

खास बात यह है कि दिनेश ठक्कर 40 साल की उम्र तक किराए के मकान में रहे हैं और अब इतना बड़ा टावर लेना अपने आप में उनकी एक बड़ी सफलता की कहानी दिखाता है. चलिए जानते हैं आखिर दिनेश ठक्कर कौन हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 5:07:18 PM IST

कौन हैं दिनेश ठक्कर? जिन्होंने मुंबई के जुहू में 711 करोड़ रुपये में खरीदा पूरा रेजिडेंशियल टावर, जानें उनके 12वीं पास से यहां तक का सफर


Dinesh Thakkar Success Story: एंजेल वन के फाउंडर और सीएमडी दिनेश ठक्कर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. दरअसल, वे मुंबई के जुहू में पूरा एक रेजिडेंशियल टावर खरीदने जा रहे हैं. यह एम्बेसी डेवलपमेंट का अल्ट्रा-लग्जरी ‘एम्बेसी टेरेजा’ प्रोजेक्ट है, जिसकी डील 711 करोड़ रुपये में हुई है. उन्होंने सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि G+7 की पूरी इमारत खरीदी है. एम्बेसी डेवलपमेंट ने इस डील को देश का सबसे बड़ा सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांजेक्शन बताया है. यह डील पूरे देश में आज चर्चा का विषय बनी हुई है.
खास बात यह है कि दिनेश ठक्कर 40 साल की उम्र तक किराए के मकान में रहे हैं और अब इतना बड़ा टावर लेना अपने आप में उनकी एक बड़ी सफलता की कहानी दिखाता है. चलिए जानते हैं आखिर दिनेश ठक्कर कौन हैं. 
 

क्या है इस प्रॉपर्टी की खासियत? 

Embassy Terazza मुंबई की टॉप लग्जरी प्रॉपर्टी में से एक है. इसका रेरा कॉर्पेट एरिया 63,000 वर्ग फीट है. इस टावर में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 7 फ्लोर हैं. ठक्कर ने इस टावर को लेकर सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का रिकॉर्ड तोड़ा है. एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने कहा है कि उसने इस डील के लिए ठक्कर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Embassy Developments ने कहा कि जुहू प्रोजेक्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लॉन्च होने के 18 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा बिक चुका है. इस डील की कीमत 711 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. 
 

कौन हैं दिनेश ठक्कर?

दिनेश ठक्कर Angel One ब्रिंगग ऐप के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. Angel One एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 1996 में एक स्टॉकब्रोकिंग बिजनेस के तौर पर हुई थी. अब आज के समय में यह कंपनी काफी अच्छा खासा टर्नओवर निकाल रही है. दिनेश ठक्कर करीब तीन दशक से इस कारोबार के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि करीब 38-40 साल की उम्र तक वह किराए के मकान में रहे हैं. 
दिनेश ठक्कर का जन्म मुंबई के मुलुंड में एक कारोबारी परिवार में हुआ था. 
 

12वीं पास हैं दिनेश ठक्कर 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजल वन के फाउंडर ठाणे के St John the Baptist High School से पढ़े हैं. इसके बाद उन्होंने मुंबई के Kishinchand Chellaram College में साइंस की पढ़ाई की. लेकिन, उन्होंने 12वीं के बाद हाइयर एजुकेशन का रास्ता न चुनते हुए खुद को व्यापार की ओर आगे बढ़ाया. हालांकि, उनका परिवार टेक्सटाइल ट्रेडिंग के कारोबार से जुड़ा था.

Tags: Dinesh Thakkar Success Storyhome-hero-pos-8
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