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Home Loan: घर खरीदने के लिए कौन सा लोन बेस्ट? फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड, जानें किसे किसे चुनने से बचेंगे पैसे

अक्सर लोग फिक्स्ड, फ्लोटिंग और हाइब्रिड लोन को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके घर खरीदने के लिए कौन सा होम लोन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा. चलिए समझते हैं इन सभी लोन के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 17, 2026 2:11:36 PM IST

Home Loan: घर खरीदने के लिए कौन सा लोन बेस्ट? फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड, जानें किसे किसे चुनने से बचेंगे पैसे


Types of Loan: अक्सर लोगों का सपना होता है कि वे अपना घर खरीदें. लेकिन, घर खरीदना इतना भी आसान नहीं होता है. ज्यादातर मामलों में लोगों को फाइनेंशियल समस्याएं होती हैं, जो घर खरीदने में बाधा बनती है. लेकिन, कई बार सही होम लोन चुनना भी काफी मुश्किल हो जाता है. सिर्फ कम ब्याज दर देखकर होम लोन चुन लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता है. लोन की ब्याज दर किस तरह बदलती है, आपकी EMI भविष्य में बढ़ सकती है या नहीं, ब्याज दर घटने पर उसका फायदा आपको मिलेगा या नहीं इन सभी बातों को समझना जरूरी है.
अक्सर लोग फिक्स्ड, फ्लोटिंग और हाइब्रिड लोन को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके घर खरीदने के लिए कौन सा होम लोन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा. चलिए समझते हैं इन सभी लोन के बारे में. 

क्या होता है फिक्स्ड होम लोन? 

फिक्स्ड रेट होम लोन में एक ऐसा लोन है, जिसमें इसका ब्याज एक फिक्स समय के लिए तय रहता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस अवधि के दौरान ब्याज दर में बदलाव होने पर आपकी EMI पर सीधा असर नहीं पड़ता है. इससे महीने का बजट बनाना आसान हो जाता है. यह लोन आमतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर रहता है, जिनकी इनकम फिक्स रहती है और वे पहले से अपनी EMI का बजट तय रखना चाहते हैं. अगर आपको ब्याज दर बढ़ने की चिंता रहती है तो ऐसे में आप इस लोन को ले सकते हैं. 

क्या होता है हाइब्रिड होम लोन?

हाइब्रिड होम लोन एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का मिश्रण है. अगर आप यह लोन लेते हैं तो ऐसे में ब्याज की दर शुरुआत के कुछ सालों में तो फिक्स्ड रहती है. वहीं, इसका फिक्स्ड पीरियड फिक्स हो जाने के बाद लोन अपने आप फ्लोटिंग रेट में बदल जाता है. इस लोन में शुरुआत में EMI में बदलाव नहीं होता है इसलिए आप अपने हिसाब से बजट फिक्स करके चल सकते हैं. 

फ्लोटिंग होम लोन क्या है?

बात करें अगर फ्लोटिंग होम लोन की तो यह एक प्रकार का ऐसा लोन है, जिसमें ब्याज दर फिक्स नहीं होती है. इसका ब्याज मार्केट की स्थिति के साथ ही RBI के रेपो रेट पर निर्भर करता है. अगर रेपो रेट बढ़ता है तो EMI बढ़ जाती है और रेपो रेट घटता है तो EMI भी घट जाती है. RBI के नियम के मुताबकि, फ्लोटिंग रेट होम लोन में प्री-पेमेंट या फोरक्लोजर पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी लोन ले सकते हैं. आमतौर पर ज्यादातर ग्राहक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को ज्यादा किफायती मानते हैं. 

Tags: Types of Loan
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