इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दे क्लेम तो न हों परेशान, इन सरकारी एजेंसियों के पास करें शिकायत, तुरंत हल होगा मामला

Health Insurance Claim: आज के समय में खराब हेल्थ स्टाइल और अनियंत्रित जीवनशैली के चलते बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. बीमारियों का खर्च कई बार इतना ज्यादा आ जाता है कि आम इंसान इसके बोझ से कभी उभर नहीं पाता है. इसलिए ऐसे में लोग हेल्थ इंश्योरेंस को एक किफायती ऑप्शन मानकर चलते हैं. लेकिन, कई बार समय आने पर बीमा कंपनियां क्लेम देने में खरी नहीं उतरती हैं. इस समस्या से बचने के लिए लाखों लोग हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें फाइनेंशियल क्राइसेस का सामना न करना पड़े.

अगर आपको क्लेम मिलने में किसी तरह की समस्या आ रही है तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. आप कुछ सरकारी एजेंसियों में शिकायत करके अपनी समस्या तुरंत हल करा सकते हैं.

किन सरकारी एजेंसियों में कर सकते हैं शिकायत

अगर आपका इंश्योरेंस क्लेंम अभी तक सेटल नहीं हुआ है या फिर कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है तो ऐसे में आप कुछ सरकारी एजेंसियों को शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप सीधे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) के ऑनलाइन बीमा शिकायत पोर्टल ‘बीमा भरोसा सिस्टम'(Bima Bharosa System) पर शिकायत कर सकते हैं. अगर आपके क्लेम में अभी भी देरी हो रही है या कंपनी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो ऐसे में आपको IRDAI की ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in पर भी शिकायत करनी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Insurance Ombudsman के पास करें शिकायत

अगर आपको बीमा कंपनी से सही या सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो आप Insurance Ombudsman के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसका मकसद कस्टमर और बीमा कंपनी के बीच विवादों को खत्म कर सेटलमेंट कराने का होता है. क्लेम रिजेक्शन, क्लेम भुगतान में देरी और

भुगतान मिलने जैसी समस्याएं पर आप Insurance Ombudsman के पास शिकायत कर सकते हैं.