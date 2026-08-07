Rail Neer: भारतीय रेल में बिकने वाला रेल नीर आखिर कहां किया जाता है तैयार? कितनी होती है पैकिंग कैसे की जाती है सप्लाई

Rail Neer Packaging: भारतीय रेल देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जहां हर रोज लाखों लोग ट्रेन के जरिए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं. अभी कभी आपने भारतीय रेलवे से यात्रा की है तो Rail Neer की पानी की बोतल जरूर खरीदी होगी. सफर के दौरान जब प्यास लगती है तो अक्सर यात्री बिना ज्यादा सोचे Rail Neer की बोतल खरीद लेते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे की यह पानी की बोतल आखिर तैयार कहां होती है? इसमें पानी कहां से आता है, इसे पीने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है.

यह एक सोचने वाली बात है कि इतने सालों से सफर में हम जो पानी पीते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है. रोजाना हजारों की संख्या में इस बोतल की अलग-अलग रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सप्लाई की जाती है. चलिए आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं.

कहां तैयार कया जाता है रेल नीर?

सबसे पहले आपको बता दें कि रेल नीर कोई सामान्य तरीके से पैक होने वाला पानी नहीं बल्कि, यह Indian Railway Catering and Tourism Corporation यानी IRCTC का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड है. देश के अलग-अलग राज्यों में रेलवे ने PPP मॉडल से 19 शहरों में प्लांट बनाए गए हैं, जहां इस पानी को तैयार किया जाता है. महाराष्ट्र में 3 प्लांट ऐसे हैं, जिन्हें रेल नीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2-2 प्लांट हैं, जो रेल नीर बनाने में मददगार होते हैं.

कहां-कहां लगाए गए हैं प्लांट?

देश में कई जगहों पर यह प्लांट लगाए गए हैं. बात करें अगर उत्तर भारत में लगाए जाने वाले प्लांट की तो नांगलोई (दिल्ली), हापुड़ और अमेठी (उत्तर प्रदेश), ऊना (हिमाचल प्रदेश), कोटा (राजस्थान) में यह प्लांट हैं. इसके अलावा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में 4 प्लांट- दानापुर (बिहार), संकरैल (पश्चिम बंगाल), जगीरोड (असाम), भुवनेश्वर (ओडिशा) में भी यह प्लांट लगाए गए हैं. इसी तरह पूरे भारत में बहुत से प्लांट लगाए गए हैं. माना जाता है कि इन प्लांट को तैयार करने में 10 करोड़ रुपये की लागत लगी है साथ ही साथ इन प्लांट्स से रोजाना एक लाख पानी की बोतलें तैयार करने की क्षमता रहती है.

कैसे तैयार होता है पानी?

आसान भाषा में समझें तो रेल नीर बनाने के लिए ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाए जाते है. सामान्य पानी को ऑटो सॉफ्टनर यूनिट, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ ही साथ रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) सिस्टम से गुजरता है. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आखिर में अल्ट्रा-वायलेट (UV) ट्रीटमेंट और ओजोनेशन किया जाता है.