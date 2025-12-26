आखिर कब लागू होगा 8th Pay Commission? कितना मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को फायदा, यहां जानें हर एक Detail

8th pay commission: काफी लंबे समय से देश के केंद्रीय कर्मचारी 8th pay commission का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब 2025 खत्म होने के साथ साथ उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया साल कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होगा. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से देश में लागू हो सकता है. बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर होने वाली है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो जाएगी.

कितनी बढ़ेगी सैलरी ?

आप अभी तक इस सोच में पड़े होंगे कि आखिर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. इसे लेकर कई एक्सपर्ट अपनी स्टडी पेश कर रहे हैं, लेकिन यह आकलन फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था. इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी.

कब लागू होगा 8 th pay commission ?

इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी 1 जनवरी से लागू हो सकती है. हालांकि, मीटिंग के बाद सैलरी में असल बदलाव और पेमेंट में कुछ समय लग सकता है. अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद किस तरह का पे स्केल लागू होगा? यह अभी भी साफ नहीं है कि कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए किस तरह का क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाएगा. यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच तय किया जा सकता है. इस स्थिति में, लेवल-1 के एक कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 43,200 रुपये हो सकती है.

