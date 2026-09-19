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Onion Price : प्याज की कीमतों में कब आएगी कमी, विशेषज्ञों ने बताया कारण और तारीख

Onion Price: मॉनसून के देर से आने के कारण मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में बुवाई में देरी हुई. इससे भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

By: JP Yadav | Published: September 19, 2026 3:53:30 PM IST

Onion Price : प्याज की कीमतों में कब आएगी कमी, विशेषज्ञों ने बताया कारण और तारीख
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सरकार की कोशिशों के बावजूद प्याज की खुदरा कीमतें 50 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं. सप्लाई में कमी के कारण सितंबर और अक्टूबर में भी बाजार में कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है. जानकारों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 में देरी के कारण खरीफ की नई फसल आने में देर हुई है, लेकिन नवंबर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 53.86 रुपये प्रति किलो थी, जो एक साल पहले की कीमत 27.6 रुपये से 95 प्रतिशत अधिक है. उसी दिन औसत थोक कीमत ₹45.76 प्रति किलो थी, जो एक साल पहले की कीमत 21.51 रुपये से दोगुनी से भी अधिक है. सरकार NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), Nafed (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), केंद्रीय भंडार आउटलेट्स और मोबाइल वैन जैसी सहकारी संस्थाओं के ज़रिए अपने प्राइस-स्टेबलाइज़ेशन बफ़र से 35 प्रति रुपये किलो की सब्सिडी वाली दर पर प्याज़ जारी कर रही है.

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस साल सरकार के 120,000 टन के बफ़र से अब तक लगभग 9,200 टन प्याज़ भेजा जा चुका है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में मंडियों में औसत ‘मोडल प्राइस’ (सबसे ज़्यादा बिकने वाली कीमत) 2 सितंबर को 3,721 रुपये प्रति क्विंटल से 9.1 प्रतिशत घटकर 11 सितंबर को 3,383 रुपये हो गई. महाराष्ट्र में इसी अवधि के दौरान मोडल कीमतें 4,011 रुपये प्रति क्विंटल से 4.2 प्रतिशत घटकर 3,842 रुपये हो गईं. यहां पर बता दें कि मोडल प्राइस वह कीमत है जिस पर किसी खास समय में बाजार में किसी सामान की सबसे अधिक मात्रा का व्यापार या बिक्री होती है.

अधिकारी ने कहा कि वाराणसी, शिमला, पटना, कोलकाता, दिल्ली, गाज़ियाबाद, अमृतसर और त्रिशूर जैसे कई शहरों में खुदरा कीमतों में साफ़ तौर पर कमी दिखनी शुरू हो गई है, जहां हमने प्याज़ का वितरण किया था.

कीमतें ज़्यादा क्यों हैं

क्रिसिल (Crisil) में रिसर्च डायरेक्टर, पूषण शर्मा ने कहा कि हाल ही में प्याज़ की खुदरा कीमतों में जो तेज़ी देखी गई है, वह मुख्य रूप से सप्लाई की कमी के कारण हैं. रबी की फसल सालाना प्याज़ उत्पादन का लगभग 60-70 प्रतिशत हिस्सा होती है और आम तौर पर सितंबर के अंत तक बाज़ार में इसकी सप्लाई होती है.

अनुमान है कि फसल पिछले साल की तुलना में 5-6 प्रतिशत कम हुई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि पिछले सीज़न में कम कीमतों के कारण किसानों ने कम बुवाई की थी. पूषण शर्मा ने कहा कि औसत मंडी कीमतें 11-12 प्रति किलो के आसपास थीं, जिससे खेती का रकबा बढ़ाने का प्रोत्साहन कम हो गया.

मार्च-अप्रैल के दौरान महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से सप्लाई पर और असर पड़ा, जिससे देर से काटी गई रबी प्याज़ की फसल को नुकसान पहुंचा. जुलाई में महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण स्टोर किए गए प्याज़ में फंगस का संक्रमण भी हुआ. पूषण शर्मा ने कहा कि इससे स्टॉक की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है और बाजार में बिकने वाली मात्रा भी कम हो रही है।

अगली फसल में भी देरी

एक बड़ी चिंता रबी स्टॉक के कम होने और अगली फसल के आने के बीच का अंतर है. सालाना प्याज उत्पादन का बाकी 30-40 प्रतिशत हिस्सा खरीफ फसल से आता है और आम तौर पर यह कम सप्लाई वाले मौसम में कमी को पूरा करता है 

4 जुलाई को सरकार के एक बयान में कहा गया था कि नासिक क्षेत्र में प्याज की बुवाई में लगभग 15 दिनों की देरी हुई, जबकि कर्नाटक के चित्रदुर्ग और चल्लाकेरे बेल्ट में बुवाई सामान्य का केवल 60 प्रतिशत होने का अनुमान था. बाजार की रिपोर्ट अब और अधिक देरी की ओर इशारा कर रही हैं. रबी स्टॉक खत्म होने और खरीफ फसल के आने में देरी की संभावना के कारण सितंबर और अक्टूबर में बाजार में उपलब्धता सीमित रहने की उम्मीद है, जिससे खुदरा और थोक कीमतें ऊंची बनी रहेंगी. उन्होंने कहा कि नवंबर से सुधार की उम्मीद है, क्योंकि नई खरीफ फसल के आने से सप्लाई बेहतर होगी. 

Tags: Onion Price
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