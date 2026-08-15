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जब स्वदेशी बना बिजनेस मंत्र, बिरला परिवार की उस विरासत की कहानी जिसने दुनिया में बनाई पहचान

Birla Group History: जानिए कैसे बिरला परिवार ने गांधी युग के राष्ट्रवाद, स्वदेशी सोच और पारिवारिक मूल्यों को आधार बनाकर एक मजबूत औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 5:09:55 PM IST

कैसे बिरला परिवार ने बदल दी भारतीय उद्योग की तस्वीर
कैसे बिरला परिवार ने बदल दी भारतीय उद्योग की तस्वीर


Birla Group History: भारत के कारोबारी इतिहास में बिरला परिवार का नाम सिर्फ एक बड़े औद्योगिक घराने के तौर पर नहीं लिया जाता. यह कहानी उस दौर से जुड़ी है जब देश स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी विचार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तलाश से गुजर रहा था. इसी दौर में बिरला परिवार ने कारोबार को केवल मुनाफे का माध्यम न मानकर राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की कोशिश की.

बिरला परिवार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में घनश्याम दास बिरला (G.D. Birla) का नाम प्रमुखता से आता है. वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों और समर्थकों में शामिल थे. गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों ने उनके कारोबारी दृष्टिकोण को प्रभावित किया. बिरला ने भारतीय पूंजी और उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में काम किया, जबकि देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था.

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स्वदेशी से शुरू हुई कारोबारी सोच

औपनिवेशिक दौर में भारतीय उद्योगपतियों के सामने कई चुनौतियां थीं. विदेशी कंपनियों के दबदबे के बीच भारतीय व्यवसाय को आगे बढ़ाना आसान नहीं था. बिरला परिवार ने इसी माहौल में स्वदेशी उद्योगों और भारतीय उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया. कपास, जूट, टेक्सटाइल और अन्य क्षेत्रों में विस्तार के साथ परिवार ने धीरे-धीरे अपने कारोबारी आधार को मजबूत किया. हालांकि, बिरला साम्राज्य का विकास केवल एक पीढ़ी की उपलब्धि नहीं था. परिवार की अगली पीढ़ियों ने बदलती अर्थव्यवस्था और नए कारोबारी अवसरों के अनुरूप रणनीतियां विकसित कीं.

आजादी के बाद बदली रणनीति

1947 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी. औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे और घरेलू उत्पादन पर जोर बढ़ा. इस बदलाव के साथ बिरला समूह ने भी अपने कारोबार का विस्तार किया. समय के साथ समूह ने सीमेंट, धातु, फाइबर, केमिकल्स, टेक्सटाइल, वित्तीय सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाई. वैश्वीकरण के बाद भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया के बाजार खुले तो बिरला समूह ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए,

परिवार और मूल्यों ने निभाई बड़ी भूमिका

बिरला परिवार की कारोबारी विरासत में परिवार, अनुशासन, दीर्घकालिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के क्षेत्र में भी बिरला परिवार की परोपकारी गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है. आज बिरला नाम कई अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं और कंपनियों से जुड़ा है. विशेष रूप से Aditya Birla Group ने भारत से बाहर भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति बनाई है.

विरासत जो कारोबार से आगे जाती है

बिरला परिवार की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की आर्थिक सोच, स्वदेशी भावना और उद्यमिता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कारोबारी आधार तैयार किया. एक समय राष्ट्रवादी आंदोलन के समर्थन से जुड़े इस परिवार ने बदलते भारत के साथ खुद को ढाला और एक वैश्विक कारोबारी पहचान बनाई. बिरला विरासत की खासियत यही है कि इसकी कहानी सिर्फ संपत्ति या कंपनियों के विस्तार की नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, भारतीय उद्यमिता, पारिवारिक मूल्यों और पीढ़ियों तक चलने वाली कारोबारी सोच के मेल की कहानी है.

Tags: Birla Groupindependence day
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