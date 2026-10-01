Home > व्यापार > WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल

WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल

अब पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि बच्चे को व्हाट्सएप के कौन-कौन से फीचर्स इस्तेमाल करने हैं और किन सेटिंग्स पर रोक लगानी है. अब व्हाट्सएप के नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स के जरिए बच्चे के किसी भी ग्रुप में शामिल होते ही पैरेंट्स के फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 12:41:25 PM IST

WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल


WhatsApp Parent-Managed Accounts: मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, व्हाट्सएप अब पैरेंट्स को एक ऐसा ‘सुपर कंट्रोल’ टूल देने जा रहे हैं जिससे वे अपने टीनेज बच्चों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकेंगे. इस नए फीचर को लाने के पीछे का मकसद यह है कि माता-पिता को बच्चों के व्हाट्सएप इस्तेमाल पर कुछ जरूरी कंट्रोल मिल पाए. अब पैरेंट्स नजर रख सकेंगे कि बच्चे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं. हालांकि, बच्चों के पर्सनल चैट की प्राइवेसी बनी रहेगी.
अब पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि बच्चे को व्हाट्सएप के कौन-कौन से फीचर्स इस्तेमाल करने हैं और किन सेटिंग्स पर रोक लगानी है. अब व्हाट्सएप के नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स के जरिए बच्चे के किसी भी ग्रुप में शामिल होते ही पैरेंट्स के फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा. 
 

टीन अकाउंट पर रहेगा अब पेरेंटल कंट्रोल 

अब पैरेंट्स आसानी से अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रख पाएंगे. व्हाट्सेप ने 30 सितंबर 2026 को टीन अकाउंट के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि ये टूल्स माता-पिता और टीन्स मिलकर सेट कर सकते हैं. नए सिस्टम में एक Parent-set PIN जरूरी है. पैरेंट्स चाहें तो बाद में इन कंट्रोल को बदल या पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं. 
 

माता-पिता को मिलेंगे नोटिफिकेशन 

वॉट्सऐप चैनल और मेटा Meta AI भी इसके दायरे में आएंगे. पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि उनका बच्चा किनमाता-पिता को तब भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, जब उनका बच्चा किसी ग्रुप में शामिल होगा या ग्रुप छोड़ेगा, या जब ग्रुप का साइज काफी बढ़ जाएगा. उनके पास यह तय करने के लिए भी विकल्प होंगे कि उनका बच्चा चैनल्स का इस्तेमाल कैसे करे, जिसमें यह भी शामिल है कि बच्चा कौन से स्टेटस अपडेट देख सकता है. 

Tags: WhatsApp Parent-Managed Accounts
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026
WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल
WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल
WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल
WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल
WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल