WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब माता-पिता रख सकेंगे नजर, शामिल हुआ नया फीचर, जानें पैरेंट्स के हाथ में होंगे कौन से कंट्रोल

WhatsApp Parent-Managed Accounts: मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, व्हाट्सएप अब पैरेंट्स को एक ऐसा ‘सुपर कंट्रोल’ टूल देने जा रहे हैं जिससे वे अपने टीनेज बच्चों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकेंगे. इस नए फीचर को लाने के पीछे का मकसद यह है कि माता-पिता को बच्चों के व्हाट्सएप इस्तेमाल पर कुछ जरूरी कंट्रोल मिल पाए. अब पैरेंट्स नजर रख सकेंगे कि बच्चे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं. हालांकि, बच्चों के पर्सनल चैट की प्राइवेसी बनी रहेगी.

अब पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि बच्चे को व्हाट्सएप के कौन-कौन से फीचर्स इस्तेमाल करने हैं और किन सेटिंग्स पर रोक लगानी है. अब व्हाट्सएप के नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स के जरिए बच्चे के किसी भी ग्रुप में शामिल होते ही पैरेंट्स के फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा.

टीन अकाउंट पर रहेगा अब पेरेंटल कंट्रोल

अब पैरेंट्स आसानी से अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रख पाएंगे. व्हाट्सेप ने 30 सितंबर 2026 को टीन अकाउंट के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि ये टूल्स माता-पिता और टीन्स मिलकर सेट कर सकते हैं. नए सिस्टम में एक Parent-set PIN जरूरी है. पैरेंट्स चाहें तो बाद में इन कंट्रोल को बदल या पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं.

माता-पिता को मिलेंगे नोटिफिकेशन