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Whatsapp New Update: 1 मैसेज भेजने के 14 पैसे लेगा व्हाट्सएप, 1 अक्टूबर से नियम लागू, जानें आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

इसका संबंध कमर्शियल प्लेटफॉर्म WhatsApp Business API के बिलिंग नियमों से है. 1 अक्टूबर 2026 से सर्विस और यूटिलिटी मैसेजिंग को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं. चलिए जानते हैं इससे आम यूजर्स पर क्या असर पड़ने जा रहे हैं.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 12:45:30 PM IST

Whatsapp New Update: 1 मैसेज भेजने के 14 पैसे लेगा व्हाट्सएप, 1 अक्टूबर से नियम लागू, जानें आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?


Whatsapp New Update: व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में अब आपको इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे. इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर अब आपको 14 पैसे खर्च करने होंगे. दरअसल यह खबर मेटा द्वारा जारी किए गए नई प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स से निकलकर सामने आई है. ऐसे में अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के पैसे भी देने पड़ेंगे? हालांकि, यह जानकारी गलत नहीं है.
इसका संबंध कमर्शियल प्लेटफॉर्म WhatsApp Business API के बिलिंग नियमों से है. 1 अक्टूबर 2026 से सर्विस और यूटिलिटी मैसेजिंग को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं. चलिए जानते हैं इससे आम यूजर्स पर क्या असर पड़ने जा रहे हैं. 
 

क्या अब व्हाट्सएप के लिए देने होंगे 14 पैसे? 

इंटरनेट पर ऐसी बातें ल रही हैं कि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए 14 पैसे देने होंगे. लेकिन, जानकारी के मुताबिक यह नए चार्ज आम लोगों या यूजर्स के लिए नहीं हैं. बल्कि, WhatsApp Business Platform का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के साथ ही कई बड़े-बड़े स्टार्टअप्स को 14 पैसे देने होंगे. दरअसल, यह कंपनियां अपने ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज के लिए मेटा को पैसे देंगी. ग्राहकों को इसपर किसी तरह का पैसा या चर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है. Order Status, Delivery Update और OTP जैसे मैसेज इसी बिजनेस मैसेजिंग का हिस्सा माना जा रहा है. 
 

क्या अब आम यूजर्स पर भी पड़ेगा असर? 

लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या अब आम लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा. लेकिन, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है. आम लोगों के लिए व्हाट्सएप हमेशा की तरह फ्री रहने वाला है. इतना ही नहीं अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से चैट कर रहे हैं, तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. भारत में मेटा ने यूटिलिटी मैसेज के लिए 0.115 रुपये यानी 11.5 पैसे प्रति डिलिवर्ड मैसेज की दर तय की है. इस पर 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद कीमत करीब 14 पैसे प्रति मैसेज हो जाती है.

Tags: WhatsApp new update
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