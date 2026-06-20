WhatsApp का बड़ा धमाका! चैट खोले बिना दिखेगा Online Status, आ रहे हैं 2 नए कमाल के फीचर्स

WhatsApp New Features: WhatsApp अक्सर अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए फीचर्स लाता रहता है. अब रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Meta के मालिकाना हक वाले इस लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए दो नए फीचर्स पर काम चल रहा है, जो यूजर अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp जल्द ही एक नया ‘ग्रीन डॉट ऑनलाइन इंडिकेटर’ और एक एडवांस्ड बैकअप मैनेजमेंट फीचर लॉन्च कर सकता है.

चलिए ‘ग्रीन डॉट’ फीचर से शुरू करते हैं. इससे यूजर्स बिना चैट खोले यह देख पाएंगे कि कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या नहीं. अभी किसी का ऑनलाइन स्टेटस देखने के लिए चैट खोलनी पड़ती है, लेकिन इस नए फीचर के साथ, प्रोफाइल फोटो पर दिखने वाला ग्रीन डॉट यह जानकारी दे देगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर Android के लिए WhatsApp Beta के वर्शन 2.26.24.5 में देखा गया है. यह Facebook, Instagram और Slack जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद ऑनलाइन इंडिकेटर की तरह ही काम करेगा. हालांकि यूजर्स के पास अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के जरिए इस ऑनलाइन स्टेटस को छिपाने का विकल्प भी होगा.

नया बैकअप सेक्शन

WhatsApp एक नया बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन भी बना रहा है. इस फीचर की मदद से, यूजर्स अपने पुराने बैकअप देख सकेंगे, जरूरत न होने पर उन्हें डिलीट कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी कॉपी बना सकेंगे. इससे उनके डिवाइस और Google Drive, दोनों पर स्टोरेज स्पेस को मैनेज करना आसान हो जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया बैकअप मैनेजमेंट टूल Google Drive स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक शॉर्टकट भी दे सकता है. इससे यूजर्स सीधे Android सिस्टम सेटिंग्स से WhatsApp बैकअप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकेंगे.

Google भी ऐसे ही एक फीचर पर काम कर रहा है. Google Play Services के एक नए अपडेट के जरिए, Android यूजर्स को जल्द ही सीधे अपनी डिवाइस सेटिंग्स से WhatsApp बैकअप मैनेज करने का ऑप्शन मिल सकता है.