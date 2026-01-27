कभी 28 फरवरी, अब 1 फरवरी…केंद्रीय बजट की तारीख बदले जाने के पीछे क्या थी वजह?

Union Budget 2026 India: केंद्रीय बजट 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी और खास बात यह है कि यह दिन रविवार होगा. करीब 26 साल बाद ऐसा अवसर आ रहा है जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा.

इससे पहले वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी को रविवार के दिन बजट पेश किया था. आमतौर पर संसद की कार्यवाही रविवार को नहीं होती, लेकिन बजट के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इस बार भी रविवार को संसद सत्र आयोजित किया जाएगा.

निर्मला सीतारमण का नौवां केंद्रीय बजट

यह बजट निर्मला सीतारमण के लिए भी एक बड़ा रिकॉर्ड लेकर आ रहा है. बजट 2026 उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट होगा. किसी भी वित्त मंत्री के लिए लगातार इतने अधिक बजट पेश करना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है. आमतौर पर बजट वर्किंग डे या कभी-कभी शनिवार को पेश होता रहा है, लेकिन इस बार रविवार को बजट पेश किया जाना इसे खास बनाता है.

भारत का पहला बजट

बजट की तारीख और परंपराओं का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है. आजादी के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. उस समय देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने यह बजट संसद में रखा था. बाद के वर्षों में बजट की तारीख और समय में कई बार बदलाव किए गए. लंबे समय तक बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता रहा. वर्ष 2016 तक केंद्र सरकार फरवरी के आखिरी कार्यदिवस यानी 28 फरवरी को ही बजट पेश करती थी.

जब बदली गई बजट की तारीख

इस परंपरा को 2017 में बदला गया, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं को लागू करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को पर्याप्त समय मिल सके. पहले बजट देर से आने के कारण कई योजनाएं नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से समय पर लागू नहीं हो पाती थीं.

बजट पेश करने के समय में भी बदलाव

बजट के समय में भी बदलाव हुआ है. एक समय तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, ताकि भारत और ब्रिटेन के समय में तालमेल बना रहे. लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और बजट सुबह 11 बजे पेश करने की शुरुआत की. तब से लेकर अब तक बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है.

