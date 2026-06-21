Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार

Petrol Pump Fraud: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल-डीजल एक बेहद जरूरी संसाधन हो चुका है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि, कई पेट्रोल पंप्स पर आपने सुना होगा कि मीटर में जीरो नहीं देखने पर कई बार गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो जाती है. अधिकांश लोग पेट्रोल भरवाते समय सिर्फ मशीन में दिख रहे 0 पर ध्यान देते हैं और मान लेते हैं कि उन्हें पूरी मात्रा में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि केवल जीरो चेक करना पर्याप्त नहीं है.

कई बार जल्दबाजी या फिर भीड़ में कई बार गड़बड़ी या धोखाधड़ी कर दी जाती है. चलए आपको विस्तार से बताते हैं कि पेट्रोल पंप पर फ्रॉड से बचने के लिए जीरो के अलावा और क्या देखना जरूरी होता है.

1. पूरी रीडिंग पर रखें नजर

अगर आप पेट्रोल पंप पर जीरो देख रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आपको पूरे मीटर की रीडिंग पर नजर रखनी चाहिए. पेट्रोल भराने से पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि मशीन में लीटर और रुपये दोनों की डिस्प्ले जीरो यानि शून्य होनी चाहिए. अगर आपके मीटर की रीडिंग गलत आ रही है या फिर डिस्प्ले जीरो नहीं है तो ऐसे में आपको पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए.

2. ध्यान भटकाने से बचें

अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल का नोजल आपकी गाड़ी में डालने के बाद कहीं पंप का कर्मचारी आपको बातों में तो नहीं उलझा रहा है या फिर किसी तरह से आपका ध्यान तो नहीं भटका रहा है. कई बार कर्मचारी आपसे पेमेंट करने के मोड के बारे में ही पूछकर आपका ध्यान भटका सकते हैं.

3. नोजल पर दसें ध्यान

नोजल वाली ट्रिप पेट्रोल पंप पर काफी आम मान जाती है. अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी बार-बार नोजल पर हाथ लगाकर उसे कट तो नहीं कर रहा है. दरअसल, कई बार नोजल को दबाने से हवा के बुलबुले गाड़ी के अंदर जाते हैं, इसके साथ ही मीटर चलता रहता है. ऐसे में पूरा पेट्रोल नहीं भरा जाता है.