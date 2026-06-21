Home > टेक - ऑटो > Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार

कई बार जल्दबाजी या फिर भीड़ में  कई बार गड़बड़ी या धोखाधड़ी कर दी जाती है. चलए आपको विस्तार से बताते हैं कि पेट्रोल पंप पर फ्रॉड से बचने के लिए जीरो के अलावा और क्या देखना जरूरी होता है.

By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 12:25:44 PM IST

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार


Petrol Pump Fraud: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल-डीजल एक बेहद जरूरी संसाधन हो चुका है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि, कई पेट्रोल पंप्स पर आपने सुना होगा कि मीटर में जीरो नहीं देखने पर कई बार गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो जाती है. अधिकांश लोग पेट्रोल भरवाते समय सिर्फ मशीन में दिख रहे 0 पर ध्यान देते हैं और मान लेते हैं कि उन्हें पूरी मात्रा में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि केवल जीरो चेक करना पर्याप्त नहीं है.

कई बार जल्दबाजी या फिर भीड़ में  कई बार गड़बड़ी या धोखाधड़ी कर दी जाती है. चलए आपको विस्तार से बताते हैं कि पेट्रोल पंप पर फ्रॉड से बचने के लिए जीरो के अलावा और क्या देखना जरूरी होता है. 

You Might Be Interested In

1. पूरी रीडिंग पर रखें नजर

अगर आप पेट्रोल पंप पर जीरो देख रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आपको पूरे मीटर की रीडिंग पर नजर रखनी चाहिए. पेट्रोल भराने से पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि मशीन में लीटर और रुपये दोनों की डिस्प्ले जीरो यानि शून्य होनी चाहिए. अगर आपके मीटर की रीडिंग गलत आ रही है या फिर डिस्प्ले जीरो नहीं है तो ऐसे में आपको पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए. 

2. ध्यान भटकाने से बचें 

अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल का नोजल आपकी गाड़ी में डालने के बाद कहीं पंप का कर्मचारी आपको बातों में तो नहीं उलझा रहा है या फिर किसी तरह से आपका ध्यान तो नहीं भटका रहा है. कई बार कर्मचारी आपसे पेमेंट करने के मोड के बारे में ही पूछकर आपका ध्यान भटका सकते हैं. 

3. नोजल पर दसें ध्यान 

नोजल वाली ट्रिप पेट्रोल पंप पर काफी आम मान जाती है. अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी बार-बार नोजल पर हाथ लगाकर उसे कट तो नहीं कर रहा है. दरअसल, कई बार नोजल को दबाने से हवा के बुलबुले गाड़ी के अंदर जाते हैं, इसके साथ ही मीटर चलता रहता है. ऐसे में पूरा पेट्रोल नहीं भरा जाता है.

Tags: Petrol Pump Fraud
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर 0 देखने के अलावा और क्या चेक करना चाहिए? जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगें ठगी का शिकार