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क्या है Precision Guided Bomb-500? वजन, पावर और फीचर्स में कितना दमदार? Sukhoi Su-30MKI के साथ कैसे किया जाएगा टेस्ट

यह कदम भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता अभियान को भी मजबूती देगा और विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता घटाने की दिशा में काफी बेहतरीन साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं Precision Guided Bomb-500 की क्षमता और फीचर्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 28, 2026 3:56:31 PM IST

क्या है Precision Guided Bomb-500? वजन, पावर और फीचर्स में कितना दमदार? Sukhoi Su-30MKI के साथ कैसे किया जाएगा टेस्ट


Precision Guided Bomb-500: भारत अपनी वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करने के लिए लगातार स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर काम कर रहा है. इसी कड़ी में अब PGB-500 (Precision Guided Bomb-500) को लेकर चर्चा तेज हो गई है. DRDO और भारतीय वायुसेना सितंबर-अक्टूबर 2026 में Su-30MKI से स्वदेशी PGB-500 प्रिसिजन-गाइडेड बम के कैरिज और रिलीज ट्रायल करने जा रहे हैं. इसका Sukhoi Su-30MKI विमान पर उड़ान परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण में विमान पर ले जाना, एयरोडायनेमिक बैलेंस और सुरक्षित रिलीज की जांच की जाएगी.
यह कदम भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता अभियान को भी मजबूती देगा और विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता घटाने की दिशा में काफी बेहतरीन साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं Precision Guided Bomb-500 की क्षमता और फीचर्स के बारे में. 

Precision Guided Bomb-500 के फीचर्स 

PGB-500 में एक नहीं बल्कि, कई आधुनिक सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी काम करती है, जो इसे काफी अलग बनाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें GPS/INS आधारित नेविगेशन और टर्मिनल होमिंग जैसी क्षमताएं शामिल हो सकती हैं. इसका वॉरहेड पेनेट्रेशन और ब्लास्ट प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हालांकि, अभी तक PGB-500 की आधिकारिक TNT-equivalent विस्फोटक क्षमता के बारे में खुलासा नहीं किया गया है. 

कितना है PGB-500 का वजन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PGB-500 में 500 किलोग्राम का एक दमदार वजन है. इसे इस तरह की तकनीक से बनाया गया है कि यह दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर सके. इससे हथियार को लक्ष्य तक ज्यादा सटीकता से पहुंचाने में मदद मिलती है. ऐसी क्षमता मजबूत बंकर, कमांड सेंटर और रणनीतिक ढांचे जैसे लक्ष्यों के खिलाफ काफी काम की हो सकती है. हालांकि, इसकी वास्तविक परिचालन क्षमताएं आखिरी परीक्षणों और आधिकारिक मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगी. 

Sukhoi Su-30MKI से कैसे किया जाएगा टेस्ट? 

PGB-500 का टेस्ट Sukhoi Su-30MKI से किया जाएगा. दरअसल, PGB-500 को Su-30MKI के साथ एकीकृत किया जा रहा है. टेस्ट में फाइटर जेट बम को अपने पायलन पर लेकर उड़ान भरेगा. इस दौरान ड्रैग, एयरोडायनामिक लोड और विमान की हैंडलिंग को जांचा जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रिलीज ट्रायल होंगे. इस ट्रायल में खासतौर पर यह देखा जाएगा कि बम विमान से सुरक्षित रूप से अलग होता है या नहीं. केवल यही नहीं रिलीज के बाद उसकी उड़ान कितनी स्थिर रहती है और रहती भी है या नहीं. PGB-500 में पहले ही ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे भारतीय हथियारों को जोड़ा जा चुका है.

Tags: Precision Guided Bomb-500
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